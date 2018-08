Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in crisi? Da mesi non si vedono insieme

Per Filippo Bisciglia è un momento d’oro, il conduttore di Temptation Island ha registrato un altro successo con il programma dedicato alle coppie e giunto alla quinta edizione consecutiva, anche quest’anno l’ex concorrente del Grande Fratello è stato al timone dello show. Eppure, dal punto di vista sentimentale potrebbe non essere lo stesso e stando ad alcune voci, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sarebbero in crisi.

A lanciare l’indiscrezione secondo cui Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sarebbero in crisi è il settimanale Diva e Donna nella rubrica ‘Sussurri tra divi’. Da qualche mese, scrive il magazine, il conduttore e l’ex Miss Mondo Italia non si vedono insieme. Da qui il campanello d’allarme e la domanda che sorge spontanea: la coppia sta attraversando un brutto momento?

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in crisi?

Inseparabili dal 2008, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono legati ormai da 10 anni, secondo il settimanale è un po’ che la coppia non si mostra insieme. La love story è agli sgoccioli? In realtà ogni anno, con l’avvicinarsi della messa in onda di ‘Temptation Island’ o la fine del programma, ci si interroga sulla tenuta del lungo amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

‘I due, che si sono conosciuti a Cortina nel 2008, non hanno mai confermato né smentito le voci di crisi, ma di fatto non si vedono insieme da mesi e ormai nessuno dei due parla di progetti futuri’, si legge sul settimanale che lancia l’indiscrezione.

Doveroso aggiungere che i due sono stati fotografati al mare dalla rivista Nuovo. Insieme sulla spiaggia, Filippo si è improvvisato fotografo per Pamela che si è fatta immortalare in una serie di scatti sexy sul litorale di Santa Margherita di Pula, a Cagliari, la stessa località dove sono state registrate le puntate di Temptation Island, dunque è probabile che Pamela abbia raggiunto il suo compagno.

Le registrazioni del reality show risalgono a giugno, dunque non è chiaro se le foto si riferiscano o meno a quel periodo. Da sottolineare che la presunta crisi tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia resta il prodotto di una semplice e pura indiscrezione.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa insieme da 10 anni

La love story tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è nata nel 2008. I due si sono conosciuti a cortina e all’epoca il conduttore era legato a Simona Salvemini sua compagna di avventura al Grande Fratello.

Tra Filippo e Pamela è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da 10 anni sono uniti, non si sono mai lasciati. Come coppia sono piuttosto riservata, magari è per questo che ogni tanto scatta l’allarme crisi.