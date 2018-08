Corsi e ricorsi storici: Aurora Ramazzotti si sposa a 21 anni come sua madre Michelle Hunziker? Al momento nulla di ufficiale, ma nell’ambiente dell’entertainment sta girando una vocina secondo cui la giovane rampolla potrebbe convolare a giuste nozze in autunno con il fidanzatino Goffredo Cerza, emulando mamma Michelle che il 24 aprile 1998, all’età attuale di Aurora, sposò il cantante Eros Ramazzotti. Certo, poi quel matrimonio ebbe vita breve, ma non tutto fila sempre liscio…

L’indiscrezione sulle possibili nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, lo studente di ingegneria romano con cui la figlia di Eros e Michelle fa coppia fissa da circa un anno e mezzo, è della rivista Oggi, che ha fornito come ‘prova’ (a dire il vero un po’ flebile) dello scoop l’attuale vacanza dei due piccioncini tra i Caraibi e Miami, molto ben documentata sui social, presentandola ai lettori come una sorta di ‘prova generale della luna di miele’.

‘Chissà che al rientro non arrivi l’annuncio ufficiale del matrimonio’, si legge infatti sul settimanale, che pur non basandosi su alcuna dichiarazione dei diretti interessati (la stessa Aurora non ha mai parlato di nozze, almeno finora), ritiene che i due ragazzi siano pronti a diventare marito e moglie nonostante la giovane età. Indubbiamente se Aurora Ramazzotti dovesse davvero sposarsi rischierebbe di ‘oscurare’ il matrimonio italiano dell’anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez, ma questa è tutta un’altra storia…

Intanto, come dicevamo, Aurora e Goffredo si stanno godendo la loro splendida vacanza ai Caraibi, cementando un’unione che sembra già fortissima (e quindi inevitabilmente proiettata alle nozze, chissà…). ‘Sono fortunata ad avere con me una persona che mi faccia sentire a casa anche dall’altra parte del pianeta’, ha scritto Aurora Ramazzotti su Instagram per il suo Goffredo, ‘Una persona con cui le disavventure appaiono più leggere, i panorami più poetici e ogni tramonto più colorato’.

Parole da ragazza innamorata che non hanno lasciato indifferente il bel Goffredo: ‘Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci fossi tu a nuotare’, ha risposto a stretto giro di posta.

Sì, secondo noi Aurora Ramazzotti si sposa davvero…