Temptation Island Vip, svelata un’altra coppia

Cresce la curiosità sui nomi delle coppie famose che saranno protagoniste di Temptation Island Vip. Sono stati dati per certi molti nomi, ma i casting non sono ancora chiusi e non è detta l’ultima parola. Oggi sono state svelate le identità di due partecipanti: si tratta della coppia formata da Fabio Esposito e Marcella Esposito.

da Giulia Scotto, il