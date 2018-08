Matthew Perry, il Chandler di Friends è stato operato d’urgenza

Matthew Perry, l’attore che ha interpretato il simpatico Chandler nella serie ‘Friends’ è stato operato d’urgenza a Los Angeles e adesso è ricoverato in ospedale. Grande apprensione tra i fan per l’artista che ha subìto un intervento a causa di una perforazione gastrointestinale. La famiglia e i collaboratori dell’attore chiedono rispetto.

Il compagno di avventure di Joey, nonché marito di Monica nella celebre serie tv anni Novanta, ‘Friends’, si trova in ospedale. L’attore è stato ricoverato d’urgenza e si è dovuto sottoporre a un’operazione a causa di una perforazione gastrointestinale.

Matthew Perry operato d’urgenza

A dare la notizia del ricovero e dell’operazione urgente di Matthew Perry, avvenuti lo scorso 7 agosto, è il manager dell’artista. ‘Matthew Perry è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale di Los Angeles per riparare una perforazione gastrointestinale’, si legge in una nota diffusa dal portavoce.

L’attore dovrà affrontare un percorso di riabilitazione, nel frattempo la famiglia e il suo staff chiedono rispetto e privacy. ‘Matthew è grato per l’interesse di tutti voi ma chiede una privacy costante durante il suo percorso di guarigione’, si legge ancora nel comunicato diffuso dai collaboratori della star di ‘Friends’.

Matthew Perry e la dipendenza dall’alcol

C’è chi ha collegato questo episodio ai problemi di dipendenza dall’alcol raccontati dallo stesso attore in passato. Perry ha trascorso anche un periodo in un centro riabilitativo della California per risolvere i problemi di dipendenza. ‘Essere sobri è davvero difficile, non si può avere un problema di dipendenza per 30 anni e aspettarsi di risolverlo in 28 giorni’, aveva raccontato la star di ‘Friends’.

I problemi avuti in passato da Perry potrebbero però non essere collegati all’intervento che ha dovuto subire. Tanta paura tra i fan. Impossibile infatti, per chi seguiva Friends, non essere affezionati al mitico Chandler Bing.

La star è diventata nota grazie al ruolo interpretato nella serie tv anni Novanta. Dopo aver lottato contro l’abuso di alcol, Perry è diventato uno dei volti e dei sostenitori della lotta alle dipendenze da alcolici e droghe. ‘Ho avuto molti alti e bassi nella mia vita e molti meravigliosi riconoscimenti, ma la cosa migliore che posso raccontare di me è che se un alcolizzato mi dice: ‘Mi aiuterai a smettere di bere?’ Io potrò dire: ‘Sì. So come farlo”, aveva dichiarato qualche tempo fa.