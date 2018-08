Grande Fratello Vip, ancora nessuna conferma per Francesco Monte

Qualche giorno fa era stata data per certa la sua partecipazione al reality show dedicato ai personaggi famosi, in effetti Francesco Monte ha superato senza problemi tutti i provini previsti per entrare ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip 3, ma sembra che la notizia non sia ancora effettiva.

La conferma non è ancora arrivata per l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, infatti sembra che ci sia qualcosa che blocchi il suo contratto. Le ammiratrici e gli ammiratori di Francesco dovranno rinunciare a vedere il loro beniamino ancora una volta sugli schermi televisivi? Non è detto, ma bisogna aspettare ancora per sapere se le questioni, che lo tengono ancora lontano dall’ingresso nella casa, verranno finalmente risolte. Sulla rubrica Chicche di Gossip di Chi c’è scritto: ‘Francesco Monte è a un passo dalla porta del Grande Fratello Vip, ci sarebbero solo alcuni dettagli da risolvere’, in effetti manca davvero poco. Questa esperienza potrebbe rappresentare un’opportunità importante per Monte, una sorta di riscatto dopo la bufera del canna gate che lo aveva visto coinvolto durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi. Riuscirà ad avere questa possibilità o dovrà rinunciarci prima ancora di cominciare?