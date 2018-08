Ermal Meta contro i fan: ‘Non si va ai concerti per esibire un trofeo fotografico’

Ermal Meta ha lanciato un monito ai fan con un messaggio sulla sua pagina Facebook. Il cantante ha chiesto agli spettatori dei suoi concerti di godersi l’esperienza senza schermi davanti, senza il pensiero di dover necessariamente portare a casa un selfie con l’artista. L’ex giudice esterno di ‘Amici’ è attualmente impegnato con il tour estivo.

Ermal Meta ha rimproverato alcuni fan che assistono ai concerti, qualche spettatore è rimasto deluso per non essere riuscito a scattare una foto insieme al cantante e se n’è lamentato con il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo.

Ermal Meta contro alcuni fan: ‘Mettete giù i telefonini’

In una società perennemente connessa è difficile lasciare il telefonino in borsa o in tasca, anche quando si partecipa a un concerto. Il tema è molto dibattuto soprattutto tra i musicisti e i cantanti e questa volta a riportarlo alla luce è Ermal Meta che ha scritto un post per i fan che non riescono a rinunciare al cellulare neanche davanti al proprio artista preferito.

Qualcuno si è lamentato per non essere riuscito a portare a casa un selfie insieme a Ermal Meta e così il cantante è intervenuto con un post su Facebook. ‘C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il ‘bellissimo ed emozionante’ concerto non mi sono fermato a fare le foto’, si legge sulla pagina Facebook di Ermal Meta.

Sembra dunque che qualche fan abbia rimproverato all’artista di non essersi fermato per scattare foto ricordo. Le rimostranze di alcuni ammiratori non sono piaciute a Ermal Meta che ha così deciso di scrivere il post.

‘Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza’, tuona il vincitore di Sanremo 2018. Ermal Meta non le manda a dire e non si fa troppi scrupoli, così fa una ramanzina ai suoi fan.

‘Mettete giù ‘sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto’, conclude il post di Meta che dunque lancia un messaggio importante soprattutto per chi, prossimamente parteciperà a un suo concerto. Molti degli utenti che hanno commenta il post dell’artista si sono congratulati con lui per quanto scritto.

‘Ermal sono pienamente d’accordo con te! La cosa più bella di un tuo concerto è il concerto stesso!! Ma poi ditemi in generale,ma quale artista dopo il concerto esce a fare foto ecc… le persone dovrebbero capire che l’acquisto del biglietto non comprende che artista dopo il concerto debba uscire a salutare, certo se capita fa piacere ma non è obbligatorio anzi…’, scrive qualcuno a sostegno di quanto scritto dal cantante.