Barbara D’Urso, Alberto Mezzetti ammette la frequentazione con la conduttrice

Colpo di scena, era nell’aria eppure arriva in parte una conferma ufficiale: Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso si stanno frequentando, a rivelarlo è il vincitore del Grande Fratello che non ha mai nascosto di voler conquistare il cuore della conduttrice. Durante l’ultima puntata del reality show il modello ha vinto una scommessa e ottenuto una cena con la D’Urso, evidentemente da allora i due avrebbero iniziato una frequentazione.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’, Alberto Mezzetti ammette di frequentare Barbara D’Urso. A quanto pare il vincitore del Grande Fratello prova a prendere per la gola la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ deliziandola con piatti da lui stesso preparati.

Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso stanno insieme?

Alberto Mezzetti, fin da quando è entrato nella casa del Grande Fratello, ha sempre gridato il suo amore per Barbara D’Urso. Una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia da vincitore, il Tarzan di Viterbo ha provato a conquistare il cuore della conduttrice, per ora quel che è certo è che i due si frequentano o almeno è ciò che lascia intendere Alberto.

Sempre più spesso, Barbara D’Urso pubblica sulle storie di Instagram, foto di piatti succulenti cucinati da un tale ‘chef muto’. Il mistero è svelato ed è lo stesso Mezzetti a fare chiarezza: ‘Lo chef muto? Sono io! Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune’. Il modello dunque conferma in parte le voci su una sua frequentazione con Barbara D’Urso.

Barbarella però è una donna super impegnata, recentemente ha dichiarato di aver rinunciato alle vacanze per girare la nuova stagione della ‘Dottoressa Giò’ dunque i due non riescono a vedersi spesso, almeno non quanto Mezzetti vorrebbe.

‘Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle in cui ci vediamo’, racconta il vincitore del Grande Fratello. Mezzetti non si arrende, ama le sfide, anche quelle impossibili e non rinuncerà tanto facilmente alla possibilità di vivere una love story con la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’. Il Tarzan di Viterbo è super determinato a conquistare il cuore di Barbara D’Urso e rivela cosa ha fatto, una volta uscito dal reality show per ottenere un primo appuntamento.

‘Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista. Sono uno che ama il bello e le imprese impossibili. Le ho mandato una penna con una lettera e la seguente scritta: potresti fissarmi un appuntamento sulla tua agenda?’, racconta. Barbara D’Urso cederà alle avances del vincitore del Grande Fratello?