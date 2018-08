Anna Oxa, preoccupazione per la cantante che annulla due concerti: ‘Problemi di salute’

Anna Oxa ha annullato il concerto che era previsto per il 7 agosto scorso ad Anzio e il prossimo, previsto per il 10 a Loano. A pochi minuti dall’inizio dell’esibizione, la società che si è occupata della vendita dei biglietti ha rivelato che, a causa di problemi di salute, la Oxa sarebbe stata costretta a cancellare il concerto. Il medico le avrebbe consigliato di non esibirsi per non compromettere le date successive del tour. La cantante, come comunicato dal suo staff, si sta sottoponendo a una pesante cura per tornare in forma.

Anna Oxa avrebbe dovuto esibirsi presso il teatro all’aperto di Villa Adele, ma il concerto è saltato: la cantante ha avuto problemi di salute. Quello ad Anzio, però, non è l’unica performance annullata. Lo staff dell’artista, infatti, ha annunciato che anche il concerto previsto per il 10 agosto a Loano non si terrà, la cantante avrebbe voluto salvaguardare almeno l’esibizione nel comune ligure, ma il medico non le ha permesso di esibirsi.

Anna Oxa annulla due concerti per problemi di salute

Anna Oxa deve restare a riposo per una settimana a causa di una laringotracheite virale, come annunciato dai suoi collaboratori. La cantante è stata così costretta a cancellare ben due esibizioni del suo ‘Voce Sorgente Tour’, ad Anzio e Loano.

‘Buongiorno, con la presente si comunica l’annullamento delle date di Anzio e Loano del tour Anna Oxa ‘VOCE SORGENTE’ a seguito del ricevimento da parte del management dell’Artista di certificato medico per ‘laringotracheite virale con richiesta di una settimana di riposo vocale e astensione dal canto’. I biglietti saranno rimborsati secondo le normali procedure’, si legge in un comunicato diffuso da Dimensione Eventi sulla pagina Facebook Anna Oxa – Oxarte.

In queste settimane infatti, Anna Oxa è impegnata ne ‘Il Voce Sorgente Tour’ una serie di eventi e di esibizioni estive della cantante. Il prossimo 16 agosto è prevista una nuova data del tour, a Monopoli in provincia di Bari. L’artista dovrebbe riprendersi e dunque ritornare operativa nelle prossime settimane.

Anna Oxa, lo staff: ‘Si sta curando’

Lo staff fa sapere che la cantante si sta sottoponendo a una pesantissima cura a base di cortisone per guarire il prima possibile. Da quanto si legge tra i commenti Facebook, Anna Oxa sperava almeno di potersi esibire per il concerto a Loano anche se riducendo la performance ad una sola ora, ma il medico le ha impedito di salire sul palco perché avrebbe rischiato delle ricadute compromettendo le altre date del tour.