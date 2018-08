Temptation Island, Lara e Michael un mese dopo: lui sente ancora la single Rita

La coppia formata da Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio ha appassionato il pubblico di Temptation Island, dopo un falò al cardiopalma i due si sono detti addio, ma cosa è accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni del programma? A quanto pare, Michael è ancora in contatto con la single Rita.

Cosa è accaduto alla coppia formata da Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio a un mese da un falò teso? La ragazza si è dichiarata felicemente single, mentre lui sarebbe ancora in contatto con la tentatrice Rita.

Lara e Michael di temptation Island un mese dopo

Lara ha concluso l’esperienza di Temptation Island convinta di dire per sempre addio a Michael. La ragazza, durante il percorso ha teso una serie di trappole al suo fidanzato creando situazioni che potessero mettere in luce la vera natura di Michael. La coppia non ha retto alle due settimane sull’isola e la Zorzetto ha deciso di archiviare per sempre i suoi due anni e mezzo di fidanzamento con Di Giorgio.

Concluso il falò, sembrava che Michael non volesse arrendersi del tutto. Dopo gli insulti a Lara per cui è stato criticato dal popolo del web e le parole di affetto nei confronti della single Rita, Di Giorgio si era detto pronto a riconquistare la sua fidanzata. Michael, infatti, aveva confessato di essere ancora innamorato della sua Lara e di voler riprovare a riparare la frattura che si è creata tra loro sull’isola.

Peccato che Filippo Bisciglia abbia informato Lara di un piccolo dettaglio non poco rilevante: Di Giorgio è ancora in contatto con la single Lara nonostante sia passato un mese dal falò in cui si sono detti addio. Lara e Michael torneranno insieme? Ad oggi questa sembra un’ipotesi remota.

‘Ognuno di noi ha qualcosa che di sé non piace. A me non piacciono i miei denti, ne ho due o tre che non sono perfettamente dritti, ho avuto un piccolo imprevisto quando ero piccola, mi hanno buttato giù dalle scale alle elementari e questa è la causa. Ma non lo nego, quando avrò i soldi magari un apparecchio me lo metto, perché no, ma a differenza di prima ho più autostima, penso che tutte noi dovremmo sentirci belle’, ha detto Lara spiegando come l’esperienza a Temptation Island l’abbia fatta maturare.

Intanto la Zorzetto ha pubblicato una dolce dedica al single Fabio Ferrara in una storia Instagram. ‘Ti voglio bene. Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p… e che non mi fai pubblicare foto ahahah… Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c’è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua’, ha scritto la Zorzetto che intanto si gode la vita da single a Ibiza insieme a Martina Sebastiani.