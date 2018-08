Robert Redford, l’addio alle scene: ‘A settembre il mio ultimo film da attore’

Robert Redford annuncia la fine della sua carriera da attore. Il premio Oscar non saluta per sempre il cinema, ma abbandona le scene, ‘The Old Man and The Gun’ sarà infatti il suo ultimo film come attore. A 81 anni, dunque Robert Redford va in pensione dopo una lunghissima carriera nel mondo della recitazione.

Ha debuttato al cinema nel 1962 con il film ‘Caccia di guerra’, da allora sono passati 56 anni e Robert Redford ha deciso di salutare la carriera di attore come già anticipato nel 2016. In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il premio Oscar ha ribadito quanto già preannunciato, dirà addio alle scene.

Robert Redford lascia la carriera di attore

‘Mai dire mai, ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l’ultimo film (The Old Man & The Gun, ndr) in termini di recitazione e poi mi avvierò alla pensione, perché faccio questo lavoro da quando avevo 21 anni’, ha dichiarato Robert Redford aggiungendo di voler onorare questo progetto in parte preannunciato nel 2016.

È stato il neo sposino premuroso di Jane Fonda in ‘A piedi nudi nel parco’, ha interpretato il misterioso e turbato Jay Gatsby nel film diretto da Jack Clayton negli anni Settanta ed è lui, ‘L’uomo che sussurrava ai cavalli’. Nel 2002 ha vinto il Premio Oscar alla carriera e oggi, Robert Redford ha preso la difficile decisione di andare in pensione e dire addio alle scene.

Non solo attore, ma anche regista e produttore e chissà, magari Redford continuerà a lavorare nel mondo del cinema, ma dietro le quinte. Una carriera lunga 56 anni e iniziata per puro caso. I suoi interessi erano infatti rivolti alla sceneggiatura, non aveva mai pensato alla recitazione eppure la vita dell’attore incrociò la sua: prima il teatro, poi il piccolo schermo e alla fine il cinema.

The Old Man & The gun, l’ultimo film da attore di Robert Redford

‘Per me si è trattato di un personaggio meraviglioso da interpretare in questo momento della mia vita. Quello che mi ha veramente colpito di lui è che ha derubato 17 banche ed è stato preso 17 volte, è andato in prigione 17 volte, ma è anche evaso 17 volte. Mi sono chiesto se forse non fosse contrario al farsi beccare, in modo da godersi il brivido della sua vita, ossia quello di riuscire ad evadere’, ha spiegato Robert Redford raccontando come è stato calarsi nei panni di Forrest Tucker il protagonista di ‘The Old Man & The gun’

L’ultimo film di Robert Redford è tratto dalla vera storia del criminale esperto in evasioni. Oltre a Redford, nel cast della pellicola, ci sono anche: Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tika Sumpter e Tom Waits. Il film debutterà nelle sale degli Stati Uniti a settembre.