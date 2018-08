Giancarlo Magalli con la Gialappa’s band a Mediaset? Il conduttore: ‘Valutiamo’

La Gialappa’s band corteggia Giancarlo Magalli, il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ lo ha raccontato in occasione dell’ottava serata di Capalbio Libri, durante la presentazione del libro di Elena Improta, ‘Ordinaria diversità. Diario di una figlia, moglie, madre’. Magalli dunque non disdegnerebbe l’idea di passare alla concorrenza, ma è ancora legato da un contratto con la Rai.

La Gialappa’s Band sarebbe pronta ad accogliere a braccia aperte Giancarlo Magalli. Il conduttore potrebbe dunque chiudere la sua carriera a Mediaset? Mai dire mai.

Giancarlo Magalli: ‘Io a Mediaset? Valutiamo’

‘Qualche proposta da Mediaset è arrivata poco tempo fa, perché hanno capito che avrei voglia di terminare la mia carriera divertendomi. Quindi qualche telefonata è arrivata. Per esempio, dai miei amici della Gialappa’s, con cui ho lavorato in passato, anche divertendomi molto. Loro sono simpaticissimi, e ho risposto ‘valutiamo”, è la scottante rivelazione di Giancarlo Magalli.

Il conduttore dunque potrebbe, in futuro passare alla concorrenza. Per adesso è ancora vincolato, ma non per molto. L’addio alla Rai? Magalli non vuole fare un torto all’azienda di servizio pubblico.

‘Io ho il contratto firmato con la Rai per un altro anno de I Fatti vostri, non voglio tradire nessuno, però vorrei fare qualcosa che mi piaccia: o me la fare la Rai, o qualcun altro, per me va bene uguale’, ammette Giancarlo Magalli.

Il prossimo 10 settembre il conduttore tornerà dunque su Rai 2 con ‘I Fatti Vostri’, quest’anno avrà al suo fianco una nuova compagna, Roberta Morise, che prenderà il posto di Laura Forgia.

Ciò che è certo è che per un anno ancora Giancarlo Magalli condurrà lo show di Rai 2. Se nel 2019 la Rai dovesse proporgli un nuovo programma? ‘Ormai è una una barzelletta. non ci crede più nessuno. Sono diventato una specie di impiegato. Ho il tetto del compenso, ma facendo 200 puntate l’anno ogni giorno, lei capisce che con le tasse e tutto, prendo quasi quanto una maestranza di primo livello’, ha risposto con sarcasmo il presentatore all’Ansa.

Magalli si sbilancia e rivela cosa vorrebbe fare in futuro: ‘Qualsiasi cosa, anche un quiz, un game show, o un programma nel pomeriggio, nell’access prime time, qualcosa che mi rappresenti’.

Legato a ‘I Fatti Vostri da anni, Magalli è convinto che l’azienda non lo abbia ricollocato per un motivo ben preciso. ‘Tutti questi direttori non è neanche colpa loro l’ultimo, delizioso, di Rai2 è Andrea Fabiano – durano, diciamoci la verità, il tempo di un palinsesto, massimo due anni. Difficile stravolgere i piani. Ripeto, non è colpa di nessuno. Ma è anche vero che c’è chi ha un tetto sullo stipendio che è peggio di una tagliola alla gola. Poi ringrazio questa azienda, per carità, di avermi dato la possibilità di lavorare tanti anni. Se mai si dovesse cambiare, bisogna esserne certi, parlo di quello che mi piacerebbe fare: ribadisco, divertirmi alla fine della mia carriera senza stress. Sono sogni, ipotesi…’, ha ammesso in conclusione.