Alessia Fabiani, l’attrice rivela: ‘Non voglio baby sitter, ai miei figli penso io’

‘Mamma di due gemelli Kim e Keira’, è così che Alessia Fabiani si descrive su Instagram prima ancora di introdurre la voce ‘attrice di teatro e blogger’. Per l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’, la vita da madre viene prima di tutto. I figli della Fabiani hanno 6 anni e lei continua a crescerli da sola senza l’aiuto della baby sitter.

‘TgCom 24′ pubblica alcune dichiarazioni di Alessia Fabiani, l’attrice e blogger si racconta come mamma e rivela di non avere alcuna intenzione di rivolgersi a una baby sitter per crescere i figli, Kira e Kim, nati dalla relazione con Fabrizio Cherubini. Oggi Alessia si gode un po’ di relax sulle coste abruzzesi, a Silvi Marina, insieme alla mamma Patricia e ai gemelli.

Alessia Fabiani: ‘No alle baby sitter, a Kira e Kim penso io’

Alessia Fabiani, da quando è diventata mamma si è allontanata dal piccolo schermo prediligendo il teatro e la vita insieme ai figli. ‘Non voglio baby sitter. A loro (i gemelli Kira e Kim, ndr) penso io ancora per un po’ di anni. Mi sento di crescerli e proteggerli’, ha rivelato l’attrice.

Alessia si definisce una mamma presente e nonostante abbia scelto la carriera di attrice di teatro, non nega che la sua priorità siano i gemelli. La Fabiani è dunque disposta a sacrificarsi e mettere da parte alcune proposte professionali per dedicarsi completamente alla vita da mamma.

‘Dopo tante esperienze in tv, ora ho trovato la mia strada e anche se le proposte non mancano, al momento voglio solo essere una madre presente per i miei figli che reclamano la mamma vera e non quella vista sul piccolo schermo’, ha dichiarato.

Alessia Fabiani, l’amore per i figli e per il teatro

La Fabiani è orgogliosa del suo ruolo di madre presente ed è felice di poter dedicare molto tempo a Kira e Kim. Alessia è un’assidua frequentatrice dei social, su Instagram condivide molti dei momenti trascorsi in compagnia dei gemelli.

Oltre ai figli, il grande amore della Fabiani è il teatro scoperto già nel 2003 quando ha debuttato in ‘Finalmente mi sposo’, ma poi abbandonato per qualche anno e ritrovato nel 2013. Non disdegna il cinema, tanto che nel 2018 ha recitato in ‘Loro’ di Paolo Sorrentino.

Sulle coste abruzzesi, Alessia Fabiani si mostra in grande forma. ‘Merito di una buona alimentazione senza troppe privazioni, della palestra che aiuta a restare tonici e del dna di mamma Patricia’, ha dichiarato.