Nino Frassica, l’attore rivela: ‘Sposo Barbara Exignotis in Sicilia’

Nino Frassica si sposa, dopo 10 anni d’amore ha deciso di convolare a nozze con la compagna, Barbara Exignotis. Un matrimonio in Sicilia per pochi intimi. Per l’attore, che ha 67 anni, si tratta di seconde nozze: dal 1985 al 1993 è stato sposato con la collega Daniela Conti anche lei messinese.

In un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Nino Frassica racconta di essere pronto per le nozze con Barbara Exignotis. Dopo 10 anni di convivenza i due hanno deciso di dirsi ‘sì’. L’interprete del Maresciallo Cecchini in ‘Don Matteo’, parla felice del matrimonio con la sua compagna.

Lontano dal gossip, eppure Nino Frassica si sbottona un po’ sulla sua vita privata e sull’amore per Barbara Exignotis. La coppia ha deciso di convolare a nozze e l’attore racconta felice come sarà il matrimonio con la compagna con cui convive da 10 anni.

‘Non abbiamo ancora deciso la data perché devo capire quando partono le riprese della nuova fiction di cui sarò protagonista, ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo’, rivela Frassica.

L’attore infatti sarà impegnato con le riprese di ‘Uno di Famiglia’ fiction che andrà in onda su Canale 5. Dunque è già tutto deciso, ma gli impegni lavorativi impediscono all’attore di definire alcuni dettagli non poco rilevanti, come la data, per il suo secondo matrimonio.

Nino e Barbara si sono conosciuti 10 anni fa, galeotto fu lo spettacolo teatrale ‘Il lupo’. Tra loro è scoccata la scintilla e dopo poco sono andati a convivere, da allora non si sono più lasciati e adesso hanno deciso di consolidare l’unione con le nozze.

Barbara Exignotis ha 25 anni in meno rispetto a Nino Frassica, tra il 1997 e il 2004 era conosciuta come ‘Blondie’, star di film a luci rosse. Una carriera che ha poi abbandonato per dedicarsi al teatro. Barbara ha una figlia avuta da una precedente relazione, una ragazza di 18 anni a cui l’attore è molto legato.

Tempo fa, in un’intervista, la compagna di Nino Frassica aveva già espresso la volontà di convolare a nozze con l’attore e ribadito che entrambi desiderano una cerimonia semplice. In quella stessa occasione Barbara Exignotis aveva raccontato di non aver voluto l’anello di fidanzamento: ‘Lo ritengo uno spreco di soldi’, aveva raccontato al settimanale Di Più.

Anche Frassica, oggi, parla di una cerimonia semplice confermando quanto già dichiarato dalla compagna. Presto dunque vedremo il simpaticissimo attore pronunciare il fatidico ‘sì’, ancora una volta, all’età di 67 anni.