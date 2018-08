Ennesimo colpo di scena nel tira e molla tra Luigi Favoloso e Nina Moric: il concorrente dell’ultimo Grande Fratello avrebbe deciso di lasciare definitivamente la modella croata a causa di un presunto ‘riavvicinamento’ della donna con l’ex marito Fabrizio Corona, il quale, secondo Favoloso, sarebbe addirittura ricorso al ricatto (una cosa del tipo: ‘Se vuoi vedere nostro figlio Carlos molla il tuo fidanzato’) per allontanare Nina da lui. La Moric però ha negato questa ricostruzione, spiegando che tutte le sue azioni sono solo ed esclusivamente nell’interesse del figlio. Il reciproco scambio di accuse è avvenuto in alcune storie di Instagram che però sono state successivamente cancellate. Ma, com’è noto, sul web scripta manent…

In ogni caso, che ci sia effettivamente stata una riappacificazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric, nel segno del figlio Carlos, è cosa nota a tutti, dato che appena qualche giorno fa l’ex Re dei paparazzi ha postato sui social una foto del ragazzo con la madre e la nonna paterna (la signora Gabriella Corona, che ha ottenuto tempo fa l’affidamento di Carlos), in un clima di apparente serenità. ‘Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene’, ha scritto Fabrizio per annunciare la ritrovata armonia familiare.

La riappacificazione tra la Moric e Corona sembrerebbe però aver definitivamente tagliato fuori dalla vita della modella il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso, nonostante il recente riavvicinamento, con tanto di testimonianze sui social, dopo gli screzi all’epoca del Grande Fratello.

Leggete infatti cos’ha scritto il buon Luigi in una storia di Instagram, poi cancellata: ‘Mi avete accusato di aver finto la fine della mia relazione con Nina: bugia grandissima, io ho sempre postato cose con lei, in Croazia, al suo compleanno e in tante altre serate, momenti belli per entrambi. Siamo stati insieme ed è stato più bello di prima, non abbiamo mai ufficializzato il tutto per il non troppo velato ricatto cui Nina è sottoposta: ‘Se vuoi vedere tuo figlio stai lontana da Favoloso’. Ho pensato che questa cosa fosse passeggera e ho accettato per amore. Perché so quanto Nina ami Carlos. Ma ora basta, perché dai ricatti siamo passati alle avance e a mancanze di rispetto nei miei confronti: ‘Se vuoi stare con tuo figlio vieni in Puglia a casa mia’. Allora, lei ha accettato, ma io con tutto l’amore questo non posso accettarlo. La fine è arrivata. Le auguro il meglio’.

Insomma, secondo Favoloso, pur di rivedere suo figlio Nina Moric si sarebbe adeguata ad alcuni diktat (lui li chiama ‘ricatti’) da parte di Corona, culminati con l’invito nella sua casa pugliese. E lui a quel punto avrebbe deciso di mollarla perché un comportamento del genere non si può accettare.

Peccato però che a stretto giro di posta la Moric abbia smentito Favoloso, negando sia ricatti che presunte avance di Fabrizio Corona. Anche in questo caso la storia ha avuto vita breve prima che una manina la eliminasse: ‘Sono senza parole. Preferivo non rispondere al post di Favoloso ma, per rispetto della serenità raggiunta, ritengo doveroso farlo. Mi spiego. Ciò che ha scritto il mio ex fidanzato è totalmente inventato. Nessun ricatto né avance sono state mai destinate al mio indirizzo da parte di Fabrizio. Trattasi solo un comune desiderio di far star bene nostro figlio Carlos con entrambe le figure genitoriali per restituirgli quella serenità ogni tanto vacillata. Inutile dirlo, il bene di Carlos viene prima di ogni altra cosa al mondo’.

E questo è tutto. Fino, ovviamente, al prossimo colpo di scena!