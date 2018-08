Franco Battiato, parla Alice: ‘Ho riso con lui al telefono, abbiate rispetto’

Carla Bissi, alias Alice, rompe il silenzio sull'amico e collega Franco Battiato. La cantante chiede rispetto e riserbo per l'artista siciliano e conferma quanto già detto dai familiari di Battiato, il maestro ha avuto una serie di infortuni e incidenti ma è in via di guarigione

da Chiara Podano, il