Biagio Antonacci fa l’autostop, il video del cantante diventa virale

Biagio Antonacci si è improvvisato autostoppista e ha chiesto un passaggio per non perdere il traghetto, il cantante ha documentato tutto sui social e il video è diventato virale. L’artista si trovava a Portoferraio, nella zona portuale della località dell’Isola d’Elba, la strada che porta ai traghetti. Pollice in su, Antonacci ha chiesto un passaggio e dopo molti rifiuti ha trovato il suo benefattore.

Biagio Antonacci fa l’autostop

Non è stato facile per Biagio Antonacci trovare un passaggio per raggiungere Porto Azzurro. Sul ciglio di una strada, il cantautore ha fatto l’autostop, ma sono state molte le auto che hanno tirato dritto e non si sono fermate. A documentare questa particolare avventura dell’artista è stato un collaboratore o amico che era con lui. Il video è stato poi postato sulla seguitissima pagina Facebook di Antonacci. Il filmato ha ottenuto più di 300 mila visualizzazioni.

‘Non passa nessuno. Fa caldo, si muore’, dichiara rassegnato Antonacci nella parte iniziale del video. Nonostante tutto, il cantante non demorde e riprova con il pollice in su a chiedere un passaggio.

Si ferma un’auto. ‘Ehi, andiamo verso Porto Azzurro, siamo in due. Ci stiamo?’, chiede Antonacci all’ignaro autista e benefattore che si è fermato accogliendo la sua richiesta.

Pochi minuti però e anche il ragazzo che ha offerto il passaggio al cantautore si accorge dell’identità dell’autostoppista. ‘Ma sei Biagio?’, gli chiede. ‘Come hai fatto a beccarmi! Ci dai uno strappo?’, risponde Antonacci. L’autista non se lo lascia ripetere due volte e invita il cantautore e il suo compagno di avventura a salire in macchina.

‘Vedi che l’autostop funziona?’, urla felice l’artista prima di salire in auto. Biagio Antonacci ha poi avuto una piacevole conversazione con il suo benefattore. Il cantante ha chiesto all’autista cosa fa nella vita e si è fatto raccontare il tipo di attività svolta. I fan di Biagio guardando il video sono rimasti molto colpiti e divertiti. ‘Ma guarda te! Parecchi non si sono fermati; io avrei inchiodato…’, si legge in uno dei commenti al filmato.