Domenica con imprevisto per Arisa, in ospedale (e non in spiaggia come forse avrebbe desiderato) a causa di un non meglio precisato colpo in testa. La cantante lucana ha raccontato sulle storie di Instagram tutte le tappe della corsa al pronto soccorso, dove è giunta accompagnata dal padre Antonio, e delle successive visite di controllo, trasformando come sua abitudine un episodio potenzialmente serio come un infortunio alla testa in un evento social a metà tra il comico e il surreale.

Nella prima storia di Arisa in ospedale si vede la vincitrice di Sanremo 2014, seduta sulla sedia a rotelle, che informa i follower sull’accaduto: ‘La notizia dell’ultim’ora è che ho battuto la testa, sono al pronto soccorso ma qui sono fortissimi’. La cantante sembra tranquilla, tanto da chiedersi ‘Ma che capelli ho?’ a causa della sua improbabile acconciatura.

Successivamente Arisa posta una seconda storia mentre è in attesa di sottoporsi alla tac per assicurarsi che non ci sia nulla di rotto: ‘Comunque tutto a posto’, dice sottovoce tranquillizzando i fan, ‘Mi fanno la tac e poi vi faccio sapere, vi faccio vedere la tac per capire veramente che cosa ho in testa’.

Il divertente siparietto prosegue con una terza storia in cui fa la sua trionfale apparizione il papà di Arisa, il signor Antonio Pippa, che alla domanda della figlia: ‘Papà, allora, che cosa ho nella testa?’, risponde simpaticamente ‘Problemi tuoi’. Arisa informa i follower che ancora non si è scoperto nulla, rimandandoli a un successivo aggiornamento.

Aggiornamento che giunge dopo qualche ora con una quarta storia: Arisa e suo padre stanno tornando a casa in auto (nel frattempo si è fatto buio) e la cantante rassicura tutti dicendo semplicemente che ‘Va tutto bene, sto bene, tutto a posto!’. E la movimentata prima domenica d’agosto di Rosalba Pippa in arte Arisa può andare finalmente in archivio!

È un bene che Arisa non si sia fatta nulla perché a breve sarà impegnata in diversi concerti dal vivo. Le prossime date in programma sono il 9 agosto a Francavilla in Sinni (PZ), l’11 agosto a Pescara, il 16 agosto a Marina di Pisa, il 18 agosto a Carpino (FG), il 19 agosto a Luco dei Marsi (AQ), il 24 agosto a Trebisacce (CS), il 26 agosto a Nizza di Sicilia (ME), il 27 agosto a Carlentini (SR) e infine il 22 settembre a Marina di Casalvelino (SA). Contestualmente Arisa sta ultimando le registrazioni del nuovo album di inediti.