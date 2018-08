Tina Cipollari dice addio a Uomini e Donne?

Solo qualche giorno fa il settimanale ‘Vero’ aveva rivelato che Tina Cipollari avrebbe lasciato per sempre Uomini e Donne per trasferirsi a Firenze, città natale del suo attuale compagno, il ristoratore Vincenzo. I due sono fidanzati da qualche mese, ma la relazione sembra già molto importante e le voci sulla fine dell’esperienza televisiva di Tina circolavano in modo insistente.

‘A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza’, così è stata data la notizia sulle pagine della rivista e sembrava tutto già certo.

Si parlava già del nome della sostituta: Gemma Galgani, protagonista del Trono Over e acerrima nemica della storica opinionista di Maria De Filippi.

I suoi affezionati ammiratori erano già pronti a disperarsi, in effetti la poltrona rossa senza Tina non sarebbe stata più la stessa, quando è arrivata, inaspettata, la smentita.

La bionda vamp ha lasciato un messaggio molto chiaro su Instagram: ‘Volevo tranquillizzare tutti, io a settembre sarò al mio posto’. I fan possono tranquillizzarsi, sembra proprio che la Cipollari continuerà ad animare il pubblico di Canale 5.