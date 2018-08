Patrick Dempsey festeggia 19 anni di matrimonio

‘Non ero pronto a lasciar andare il nostro matrimonio. Sentivo che non avevamo fatto tutto il possibile. E volevamo provarci entrambi. Ecco dove è iniziata la riconciliazione’, così l’attore Patrick Dempsey racconta il momento di crisi di coppia avvenuto nel 2015.Sua moglie Jillian Fink, make up artist, aveva chiesto il divorzio, ma l’anno dopo i due sono stati in grado di salvare la loro relazione.

Hanno tre figli: Tallulah, 16 anni, e i gemelli Darby e Sullivan, 11 anni.

Per festeggiare il diciannovesimo anniversario di nozze, Dempsey, noto per il suo ruolo del Dottor Stranamore nella serie Grey’s Anatomy, ha deciso di portare Jillian proprio nel luogo dove si sposarono nel 1999: una fattoria del Maine, precisamente sotto a un gazebo immerso nel verde.

Lo scatto dei due innamorati, vestiti in modo semplice e per nulla elegante, ha ottenuto un enorme successo tra i followers.

Patrick e Jillian si conobbero su un set, era il 1996, lui non era ancora famoso e lei faceva già la make up artist, la sintonia fu immediata e da allora non si sono più lasciati. ‘Voglio esserci per i bambini, voglio esserci per mia moglie’, ed è proprio ciò che sta facendo il bel Patrick, adorato anche dal pubblico italiano.