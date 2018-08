Il regalo di Laura Chiatti per i 40 anni del marito Marco Bocci

Il 4 Agosto 2018 Marco Bocci ha spento 40 candeline e lo ha fatto in grande stile, nel mezzo di un party a tema gipsy, organizzato esclusivamente per lui dalla moglie Laura Chiatti. L’attore, famoso per i suoi ruoli in Squadra Antimafia e Romanzo Criminale, ha condiviso questo importante traguardo circondato dall’affetto di amici e parenti tra balli e canti, vestiti in stile gitano, in una location decorata nei minimi dettagli: luci, cuscini, tappeti e tanto altro.

Oltre alla bellissima festa, l’attrice ha voluto fare un’altra sorpresa al compagno, un oggetto tanto desiderato, che per lui ha anche un grande valore affettivo: il casco di Ayrton Senna, noto campione di Formula 1, scomparso in circostanze tragiche ormai 14 anni fa. Bocci non ha perso tempo e ha condiviso la foto del regalo in una storia su Instagram: ‘E poi tua moglie ti fa trovare il casco di Ayrton Senna’. Fin da bambino, Marco è appassionato di Formula 1, infatti è anche pilota di auto da corsa, potrà quindi sfoggiare presto il dono speciale della moglie. La risposta di Bocci, sempre sui social, non ha tardato ad arrivare: ‘Nulla e più prezioso come te’, parole che dimostrano il forte sentimento che li lega.