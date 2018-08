Uomini e Donna, Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati. La coppia, nata nel programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’ ha ufficializzato la separazione su Instagram. Inizialmente è stata l’ex corteggiatrice ad annunciare l’addio, successivamente però anche Mariano ha voluto dire la sua con una diretta sul social network.

Tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati è finita. L’ultima foto che li ritrae felici, risale allo scorso giugno. La coppia, nata sotto i riflettori si è detta addio. Nè Mariano, nè Valentina hanno voluto svelare le reali motivazioni che li hanno spinti alla rottura e nelle ultime ore abbiamo assistito ad alcuni botta e risposta su Instagram.

Mariano Catanzaro: ‘Ho creduto a questa storia come un bambino crede in Babbo Natale’

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati sono usciti dallo studio di ‘Uomini e Donne’, mano nella mano, poco più di due mesi fa. Nelle ultime ore però l’ex corteggiatrice ha annunciato la separazione dal suo tronista.

‘Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. Siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma televisivo. Ci tengo un sacco a Mariano, continuo a sentirlo, non ho problemi a vederlo, ma abbiamo preso questa decisione’, ha rivelato l’ex corteggiatrice.

Valentina non ha voluto spiegare i motivi che hanno spinto la coppia alla rottura, ma ha ribadito che non sparlerà mai del suo ex. Mariano però, in una diretta su Instagram, ha smentito la Pivati.

‘Lei dice che ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto, ci vediamo ma non è assolutamente così, anche perché io quando l’ho scelta, volevo averla come fidanzata. Dopo che ci siamo detti ‘ti amo’, io non la vedo come amica: o sei nella mia vita come fidanzata, o non ci sei proprio, anche perché non mi serve’, ha dichiarato.

L’ex tronista sostiene che sia stata Valentina a lasciarlo, ma non ha fornito troppi dettagli su quanto accaduto. ‘Perché ci siamo lasciati? Alcune cose per rispetto preferisco tenerle per noi, ma io come uomo ho dato tutto quello che potevo dare. Ho creduto a questa storia come un bambino crede in Babbo Natale. Ho dato non tanto, di più. Lo dico felice e consapevole, perché l’ho vissuta al 100% e ho dato il meglio di me, ero sempre presente, perché per me questo è essere coppia. Non mi sono mai tirato indietro’, ha confessato.

Catanzaro si è mostrato molto deluso, avrebbe voluto portare avanti la relazione, magari andare a convivere, ma non è andata così. ‘Non associate più il mio nome a Valentina, perché io sono tutta un’altra cosa. Né meglio, né peggio, ma un’altra cosa. Noi siamo rimasti in contatto, ma non come dice lei, perché non dice la verità? La verità è che in questo mese ci sono state due chiamate, ma così… che senso ha se fino a ieri ci siamo detti ‘ti amo’, a che serve ora la chiamata di cortesia? Ma in buoni rapporti di cosa? Io oggi non sono arrabbiato, ma consapevole’, ha concluso.