Pau DonÃ¨s, leader dei Jarabe de Palo e la lotta contro il tumore: ‘Non Ã¨ mio nemico’

Pau Donés dei Jarabe de Palo lotta contro un tumore, il cantante non rinuncia alla musica e agli impegni e convive con la malattia che non considera una sua nemica. Nel 2015, l’artista ha scoperto di avere un cancro al colon, da allora non ha perso l’ottimismo e la positività che lo contraddistingue.

Un cantante a tutto tondo, poliglotta e che ha collaborato con tantissimi artisti italiani tra cui Francesco Renga e Jovanotti. Pau Donés dei Jarabe de Palo si racconta in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L’artista si trova in Italia e il 4 agosto si esibirà al Valmontone Outlet Summer Festival, per un concerto gratuito.

Il leader dei Jarabe de Palo e la malattia

Da qualche anno, il leader dei Jarabe de Palo lotta contro un tumore al colon, ma non perde il sorriso e convive con la malattia. ‘Con lei ho subito messo le cose in chiaro: ‘Se vieni con me, allora tu devi fare la mia vita”, ha dichiarato il cantante.

Di recente Pau Donés si è fatto fotografare in un letto di ospedale a Formentera, mentre faceva la chemio. ‘Dal mare, direttamente alla stanza onco… Che succede! Sull’isola le cose vanno così’, aveva scritto il cantante.

‘Mi faccio sempre foto in ospedale. In quel caso ero in barca a vela e mi hanno chiamato per fare la chemio. ‘Volo!’ ho detto e così mi sono presentato’, ha raccontato il leader dei Jarabe de Palo.

Pau Donés convive con la malattia e non intende rinunciare a nulla, soprattutto alla sua musica. ‘Il tumore non è un mio nemico, lo vedo come una malattia cronica che vive e convive con me’, ha dichiarato.

Smettere di suonare no, ma magari fermarsi un po’ per fare il pieno di energie sì, così Pau Donés ammette che non gli dispiacerebbe fermarsi per riposare.

Jarabe de Palo, le collaborazioni con gli artisti italiani

Jarabe de Palo sono molto popolari in Italia, grazie alle numerose collaborazioni della band con artisti italiani, di cui Pau Donés ha un bellissimo ricordo.

Jovanotti e Kekko dei Modà sono rispettivamente per lui un fratello maggiore e minore. Pau Donés definisce Noemi ‘un talento pazzesco’, Niccolò Fabi, ‘bello’ e considera Francesco Renga, ‘Emozione pura’.

Del suo progetto, ’50 palos’ che include un disco acustico e un libro di 50 capitoli brevi, Pau Donés ha raccontato: ‘Sono dislessico e scrivere non è stato facile, ma volevo fissare i miei pensieri più intimi e tanti aneddoti. Ben presto è diventata un’attività emozionante: ogni mattina minimo per due ore scrivevo’.