Loredana Lecciso contro Romina Power: ‘Non costringa Al Bano a cantare’

Tra Al Bano e Loredana Lecciso è finita da tempo, ma la showgirl dimostra di avere ancora a cuore il cantante e di essere preoccupata per le sue condizioni di salute. Di recente, il leone di Cellino San Marco ha annunciato di doversi fermare per un po’ per curare le corde vocali stressate da tanti anni di impegno. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex compagna di Al Bano avrebbe lanciato un consiglio a Romina per tutelare il cantante.

Da tempo Al Bano e Romina si esibiscono insieme, gli ex coniugi sono spesso in tournée, sia in Italia che all’estero. Nessun coinvolgimento sentimentale, né ritorno di fiamma tra loro come è stato spesso ribadito dal cantante pugliese. Loredana Lecciso però, nonostante la sua love story sia finita, conserva lo sguardo vigile e non vuole che Al Bano si sforzi.

Loredana Lecciso contro Romina Power

Secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo, tutta la famiglia Carrisi, comprese Loredana Lecciso e Romina Power si è riunita nella tenuta di Cellino San Marco.

L’ex compagna del cantante avrebbe raggiunto l’abitazione (luogo di soggiorno della signora Jolanda) dove attualmente si troverebbero anche la Power insieme ai figli Yari, Romina jr e la neo mamma Cristel con il piccolo Kay di soli tre mesi.

Secondo quanto riportato dal settimanale, amiche della Lecciso avrebbero riferito alcune dichiarazioni della stessa showgirl nei confronti della ex moglie del cantante di Cellino San Marco. ‘Loredana sostiene che, se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora’.

Al Bano ha comunque deciso di fermarsi per non sforzare troppo le corde vocali e dedicarsi per un po’ alla sua salute e rimettere in sesto le corde vocali stressate da anni di duro lavoro e performance. Il tour con Romina continua, ma il leone di Cellino San Marco è costretto a dire stop ai concerti a partire dal prossimo gennaio 2019.

Sembra dunque che il messaggio della Lecciso sia arrivato forte e chiaro e per un po’ non vedremo più il duo Al Bano e Romina esibirsi. Di recente la coppia canora è stata anche vittima di una truffa ed è stata costretta a cancellare un concerto che avrebbe dovuto svolgersi a Rimini.

Loredana Lecciso è tornata a Cellino San Marco

Non si placa dunque il gossip sul triangolo: Al Bano, Loredana e Romina. Intanto, stando alle indiscrezioni, la Lecciso sarebbe tornata a Cellino San Marco.

Dopo una vacanza in Sardegna in compagnia di Francesca Pascale, Loredana è tornata a casa di Al Bano.