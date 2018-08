Jennifer Aniston: ‘Non trattate le donne senza figli come merce danneggiata’

A cinque mesi dal divorzio con Justin Theroux, Jennifer Aniston rompe il silenzio e parla per la prima volta della separazione. La Rachel di Friends ammette di non avere ‘il cuore spezzato’ e rivela che l’addio al secondo marito non ha nulla a che fare con il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Due matrimoni, ma nessun figlio e Jennifer Aniston sbotta e parla dell’assurdità di mettere sotto pressione le donne che non necessariamente devono essere anche delle madri.

Jennifer Aniston non le manda a dire e in un’intervista rilasciata a ‘In Style’, non solo racconta la separazione dal secondo marito Justin Theroux, ma anche la mancata maternità.

Jennifer Aniston rompe il silenzio dopo il secondo divorzio

‘Nessuno sa cosa succede a porte chiuse. Nessuno considera quanto la situazione fosse delicata per me e il mio partner’, Jennifer Aniston parla per la prima volta del divorzio da Justin Theroux. Quante ne sono state scritte su di lei, l’attrice ne ha lette tante ed è stanca.

‘Le persone si fanno idee sbagliate su di me: Jen non riesce a tenersi un uomo; Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera; Jen è triste e affranta. Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate’, tuona la Rachel di Friends.

C’è chi ha osato insinuare che l’addio al suo secondo marito avesse a che fare con il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt e a proposito del suo primo marito Jennifer ironizza: ‘Wow, anche Brad Pitt adesso è single’. Il matrimonio tra i due attori è terminato 13 anni fa e Jennifer non sembra certo intenzionata a voltarsi indietro.

Impossibile non leggere ciò che scrivono di lei, ma la Aniston preferisce scherzare o ignorare su tutto ciò che le viene attribuito. ‘Per la maggior parte del tempo riesco a ridere di questi titoli assurdi. Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura’, confessa.

Jennifer Aniston e la maternità

Quante volte si è letto della possibilità che fosse incinta? Qualche volta è stato scritto che non volesse figli, Jennifer Aniston oggi parla anche di questo, della maternità mancata e lascia intendere che forse alla basa potrebbero anche esserci motivazioni che vanno oltre la volontà di volere o meno mettere al mondo dei figli.

‘Le persone non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo’, rivela. L’attrice ne approfitta per denunciare quanto le donne siano messe sotto torchio per quanto riguarda la maternità.

‘C’è una pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate merci danneggiate. Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare. Forse ho altre cose che dovrei fare’, conclude.