Grande Fratello vip, Sara Tommasi non ha superato il provino

Sara Tommasi non prenderà parte al Grande Fratello vip, secondo alcune indiscrezioni, l’ex showgirl non avrebbe superato il provino. La Tommasi dunque non varcherà la soglia della porta rossa e non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Gli autori del reality show, che sono al lavoro per formare il cast che prenderà parte alla terza edizione del programma, avrebbero dunque rifiutato la Tommasi.

A lanciare l’indiscrezione secondo cui Sara Tommasi sarebbe stata rifiutata ai provini del ‘Grande Fratello vip’, è ‘Oggi’. Alberto Dandolo lancia lo scoop sul settimanale e rivela che l’ex showgirl è stata scartata.

Sara Tommasi non supera i provini del Grande Fratello vip

‘La showgirl al momento continuerà la sua vita ‘ritirata’ a Terni accanto alla sua famiglia e sarà lontana dai riflettori. Non è infatti previsto il suo coinvolgimento negli show della prossima stagione’, scrive Dandolo che lancia l’indiscrezione secondo cui Sara Tommasi sarebbe stata rifiutata ai provini del Grande Fratello vip.

Sara Tommasi, dunque non farà parte del cast del reality show, eppure avrebbe voluto. L’ex showgirl aveva lanciato un appello a Ilary Blasi dalle pagine del settimanale Nuovo: ‘Fammi fare il Grande Fratello vip così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente’, aveva dichiarato la Tommasi.

Leggi anche: Sara Tommasi a Le Iene: ‘Ero un morto che camminava, ora sto bene’

Dopo un periodo lungo e difficile, lontana dalle luci dei riflettori, l’ex showgirl umbra ha raccontato a Le Iene di essersi ripresa dal suo periodo buio e di aver sofferto di disturbo bipolare. La Tommasi dunque avrebbe voluto ripartire e riscattarsi partecipando al Grande Fratello vip, ma l’occasione a quanto pare è mancata.

Oggi Sara lavora come impiegata a Terni, ha un nuovo amore: un uomo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti al supermercato.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, Sara Tommasi forse nel cast

Sara Tommasi aveva raccontato di non essersi ripresa totalmente e di essere ancora in cura ed è determinata a non ricadere nel tunnel. A giugno era circolata la voce sulla possibilità che l’ex showgirl prendesse parte alla nuova edizione del reality show, una possibilità che a quanto pare è sfumata.

Grande Fratello vip, il cast e il no di Romina Power

Secondo indiscrezioni, Romina Power avrebbe rifiutato la proposta di entrare nel cast del ‘Grande Fratello vip’. ‘Ti svelo un segreto. Avevo contattato Romina Power per un reality tempo fa. Lei mi ha detto no secco (non avrebbe fatto la concorrente) ma in cambio mi ha proposto di provinare il fratello Tyrone. Ma Romina sarebbe stata top in qualsiasi ruolo…’, ha scritto il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo profilo.

Intanto oltre ai nomi di Elisabetta Gregoraci e Manuela Arcuri, spuntano fuori anche quelli di: Francesco Monte, Enrico Silvestrin, Giulia Salemi e le componenti del duo Le Donatella: Silvia e Giulia Provvedi.