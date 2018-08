Ci sono tanti modi per farsi notare sui social ed Elenoire Casalegno su Instagram ha scelto quello più culturale (no, non è un gioco di parole), mixando la sua migliore parte anatomica ai versi della celeberrima lirica L’Infinito di Giacomo Leopardi, scritta dal poeta recanatese nel 1819. Nulla da eccepire sul pregiato contenuto della foto, ma come si è giustamente chiesto un follower della showgirl ligure, ‘che c’entra il cu*o con Leopardi?’ Probabilmente nulla, avendo la stessa Elenoire spiegato nella didascalia che non tutto ciò che facciamo deve avere per forza un senso. Ma intanto l’ha fatto…

La foto del lato B di Elenoire Casalegno è stata scattata in spiaggia dal suo amico di vecchia data Simone Riva, manager di artisti e modelle, mentre l’idea di inserire la citazione leopardiana è probabilmente farina del suo sacco: ‘Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare’, ha scritto infatti l’ex concorrende del Grande Fratello VIP, ‘Questa frase sarebbe perfetta per Instagram (perché?!?, ndr), ma la verità è che non mi sono persa in tutta questa vastità, nell’immensità di pensieri segreti, tanto meno nelle pratiche ascetiche’.

In effetti un motivo non c’è: ‘La verità è che ho detto a Simone di farmi una bella foto, punto. Senza scomodare il malinconico Leopardi, e senza farvi credere che fossi ‘partita’ per un viaggio astrale. Mica deve avere un senso tutto ciò che facciamo?’

Naturalmente, vista la bizzarria della foto, i follower di Elenoire Casalegno si sono scatenati nei commenti, alternando tanti complimenti per lo splendido stato di forma della 42enne presentatrice (‘Sei spettacolare, che donna mamma mia’, ‘Meglio di molte ventenni’, ‘Solo tu puoi permetterti una brasiliana, stai da Dio’) a molte critiche per la commistione tra il lato B e i versi de L’Infinito: ‘Scomodare Leopardi o altri per mostrare chiappe da paura è proprio ridicolo’, ha scritto per esempio un utente, mentre un altro ha fatto notare che ‘Leopardi accostato alla foto di un fondoschiena non ha molto senso’.

E voi che ne pensate?