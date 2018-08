Vincent Cassel e Tina Kunakey rispondono alle critiche di Monica Bellucci sulla differenza d’età

Ancora pochi giorni e Vincent Cassel sposerà la sua compagna, la modella Tina Kunakey, di 30 anni più giovane d’età. Lo scorso luglio, Monica Bellucci, ex moglie dell’attore aveva lanciato una frecciata alla coppia prossima alle nozze. ‘Mi vedreste accanto a un ragazzo di 20 anni, anche se molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna fare la differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrario siamo uguali agli animali’, ha dichiarato l’attrice. Vincent Cassel e la sua compagna hanno risposto a chi li critica per la differenza di età, tra questi anche la Bellucci.

La frecciatina lanciata da Monica Bellucci all’ex marito e alla compagna Tina Kunakey ha fatto scalpore riaccendendo i riflettori sulla coppia e in particolar modo sulla differenza d’età tra i due. ‘Il mio non è affatto un giudizio morale. L’amore non ha codici’, ha detto l’attrice umbra correggendo il tiro, le sue parole però non sono comunque passate inosservate.

Vincent Cassel e Tina Kunakey rispondono alle critiche sulla differenza di età

Vincent Cassel ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per rispondere alle critiche sulla sua love story con Tina Kunakey. ‘Ecco la pu***la opportunista e il pedofilo tossicodipendente’, si legge nel commento che accompagna il filmato. Nelle immagini i due sono davanti a un drink felici e innamorati.

Anche la modella, sul suo account, ha postato un filmato in cui si scambia effusioni con l’attore, insieme a loro anche il gatto. Le immagini sono accompagnate dalla stessa e identica didascalia scritta da Cassel nel suo post.

Alle critiche e agli insulti ricevuti per la differenza di età, la coppia risponde così. Chissà se la pungente ironia con cui i due innamorati hanno sfidato gli hater, non sia rivolta anche all’ex moglie dell’attore francese e alle recenti dichiarazioni rilasciate sulla storia d’amore di Vincent Cassel e Tina Kunakey.

Leggi anche: Monica Bellucci contro l’ex marito: ‘Non siamo animali, gestiamo le pulsioni’

Monica Bellucci e l’attore si sono lasciati nel 2013 dopo 18 anni d’amore. Vincent Cassel ha poi ritrovato l’amore con la modella francese e i due si frequentano ormai da 3 anni. Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia convolerà a nozze a Biarritz, cittadina sul mare nel sud ovest della Francia, comune d’origine della modella. Biarritz è anche il luogo del primo incontro tra Vincent Cassel e Tina Kunakey.