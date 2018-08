Tina Cipollari esce allo scoperto, la foto con Vincenzo Ferrara il suo nuovo amore

A quanto pare Tina Cipollari non è tornata con il suo ex marito Chicco Nalli, anzi, l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha un nuovo amore: si tratta di Vincenzo Ferrara un uomo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. L’ultima foto postata dalla vamp su Instagram non lascia spazio ai dubbi.

Da qualche tempo la Cipollari si era mostrata in compagnia di Vincenzo Ferrara, al settimanale ‘Solo’ la vamp ha poi ufficializzato la love story e parlato del primo incontro con il nuovo amore.

Chi è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

A far battere il cuore all’opinionista di ‘Uomini e Donne’ è Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze e proprietario della nota Osteria del porcellino.

L’ultima foto pubblicata da Tina sui social la ritrae abbracciata a Vincenzo Ferrara. A quanto pare i due si frequentano da qualche mese. Lo scatto smentisce qualsiasi voce circa un suo presunto flirt con Giorgio Manetti, ma soprattutto il ritorno con Chicco Nalli, negato anche dalla diretta interessata.

Nei giorni scorsi, infatti, Tina ha ribadito che con l’ex marito c’è un rapporto sereno e di amicizia per il bene dei tre figli. I due erano stati fotografati insieme fuori da un supermercato e in quell’occasione si era anche parlato della possibilità che la Cipollari fosse incinta, negli scatti infatti mostrava un pancino sospetto.

L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha però smentito categoricamente le voci: non è in attesa del quarto figlio e non è tornata insieme a Chicco Nalli e, a proposito dell’ex marito, ha recentemente dichiarato: ‘Lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono molto contenta di come lo svolge. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile’.

Tina Cipollari e il primo incontro con Vincenzo Ferrara

Il cuore della Cipollari infatti batte per Vincenzo Ferrara, il ristoratore originario di Colobraro che ha acquisito grande fama a Firenze: sono molti i vip frequentano la sua osteria.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono incontrati per caso al mare. Quel giorno, i due, hanno passeggiato a lungo. Dopo essersi salutati però hanno deciso di rincontrarsi. A causa delle sue frequenti fughe in Toscana e in particolare a Firenze, nei mesi scorsi, alla Cipollari era stato attribuito un presunto flirt con Giorgio Manetti l’ex dell’acerrima nemica Gemma Galgani, ma a quanto pare non è affatto così.