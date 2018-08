Giovanni Ciacci rivela: ‘Pubblicherò un libro che farà scandalo’

Giovanni Ciacci è pronto per nuove sfide. Il costumista è 'impegnatissimo e non può andare in vacanza'. A settembre, oltre a fare da spalla a Bianca Guaccero nel programma 'Detto Fatto', uscirà un suo nuovo libro

da Chiara Podano, il