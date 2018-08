Sonia Bruganelli: ‘Viaggio tutto il giorno con l’aereo privato vestita Chanel’

Sonia Bruganelli continua a provocare e a giocare sul tema ‘ostentazione’. La moglie di Paolo Bonolis si diverte a punzecchiare gli hater e a rispondere a tono ai follower che la bombardano di domande sul suo stile di vita. Ancora una volta la Bruganelli ha tirato fuori un evergreen: l’aereo privato.

Sonia Bruganelli: ‘Viaggio tutto il giorno con l’aereo privato’

Estate, tempo di vacanze e di polemiche per il ‘jet privato’ di Sonia Bruganelli. Siamo alle solite, la moglie di Paolo Bonolis lancia una nuova provocazione. Tempestata di domande sulla sua professione e sul suo stile di vita, l’autrice tv ha risposto con ironia e tono di sfida ad alcuni utenti.

‘Cosa fai tutto il giorno’, ‘Perché tu lavori?’, sono solo alcune delle domande da cui Sonia Bruganelli è stata travolta e così, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di dare una risposta provocatoria, ancora una volta e punzecchiare i suoi hater.

‘No, io viaggio tutto il giorno con l’aereo privato vestita Chanel’, ha risposto la Bruganelli a chi le rivolge domande sulla professione. La Bruganelli si diverte a provocare il popolo del web che abbocca ogni volta all’amo. Così, spesso, assistiamo a una nuova polemica tra i leoni da tastiera e l’autrice tv.

La frase della moglie di Paolo Bonolis ha alimentato nuove polemiche e acceso nuovamente il dibattito sul tema ‘ostentazione’ e ormai la Bruganelli ha imparato a stare al gioco e sembra divertirsi e non dare troppo peso alle critiche.

Di recente, la signora Bonolis ha ribadito la sua attività di casting e produzione tv le ha permesso di andare avanti con le sue forze. ‘Paolo Bonolis? Non vivo a suo carico, ho un’attività che va molto bene e l’aereo privato posso pagarmelo da sola. Perché la gente mi critica sui social? Forse perché non sono una bellezza stratosferica…’, ha dichiarato in un’intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere della Sera.

Nella stessa intervista la Bruganelli ha spiegato che noleggiare l’aereo privato è stato di supporto alla famiglia: la figlia 15enne, Silvia ha fin da piccola dei problemi motori.

‘La gente purtroppo giudica senza sapere, ma sono io che l’ho vista neonata in terapia intensiva per due mesi, un dolore che nessuno vedrà mai su Instagram’, ha spiegato.

Finché gli hater continueranno a punzecchiarla, lei continuerà a provocare. L’estate non è finita e siamo certi che assisteremo a nuove polemiche tra la Bruganelli e i suoi detrattori. La saga continua…