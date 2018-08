Dopo aver smentito, non più di un mese fa, l’ennesima gravidanza ‘immaginaria’, la bionda showgirl ha deciso di cambiare tattica e se leggete oggi di ‘Michelle Hunziker incinta’ è perché lei stessa ha dato adito alle voci rilasciando alcune dichiarazioni facilmente equivocabili, in cui non conferma ma neanche smentisce di aspettare l’ormai attesissimo (forse più dai media che da lei) quarto figlio, possibilmente un maschietto dopo le tre femminucce Aurora (avuta da Eros Ramazzotti), Sole e Celeste (nate entrambe dall’unione con Tomaso Trussardi).

‘Se sono incinta?’, ha confessato infatti Michelle Hunziker in un’intervista per il settimanale Oggi, ‘Volete la verità? Non lo so nemmeno io in questo momento! Io e Tomaso viviamo in relax, succeda quello che deve succedere. Siamo felici della nostra famiglia e se arriva un altro bebè è il benvenuto, ma se non arriva va bene lo stesso’. Insomma, dichiarazioni niente affatto banali che dimostrerebbero l’intenzione di volerci quanto meno provare. E quale periodo migliore per farlo se non quello delle vacanze estive?…

Se Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono dati da fare con profitto lo scopriremo nelle prossime settimane (Michelle ha promesso che lo dirà subito ai suoi follower sui social), intanto la co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha in serbo nuovi e interessantissimi progetti anche di carattere professionale: ‘Ho ancora tanti sogni nel cassetto, ed è meglio così perché se smettiamo di sognare cominciamo a invecchiare’.

Ecco i dettagli: ‘A settembre mi lancerò in una nuova avventura e per la prima volta nella vita diventerò imprenditrice. Per il momento non posso svelare di più, posso solo anticipare che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini. Non vedo l’ora!’

Ricordiamo che Michelle Hunziker ha dato vita già da qualche anno, con Giulia Bongiorno, alla Fondazione Onlus ‘Doppia Difesa’ che assiste le donne vittime di discriminazioni, violenze o abusi. E che di bambini è un’esperta in materia, avendone cresciuti già tre. In attesa del quarto, per dare finalmente un senso a tutti quei titoli, anche i nostri, su ‘Michelle Hunziker incinta’. Lo meriteremmo tutti.