Franco Battiato è malato? Il commovente post dell’amico Roberto Ferri

Ansia e preoccupazione per Franco Battiato, secondo le ultime indiscrezioni il cantante sarebbe malato. Un messaggio pubblicato su Facebook dall’autore Roberto Ferri ha acceso i riflettori sulle condizioni di salute di Battiato. Per ora non è arrivata alcuna conferma o smentita dall’entourage dell’artista siciliano, si tratta solo di supposizioni e ipotesi basate sul messaggio pubblicato da Roberto Ferri.

Il post pubblicato da Roberto Ferri su Facebook dal titolo: ‘Ode all’amico che fu e che non mi riconosce più’ ha destato grande preoccupazione tra i fan di Franco Battiato. Ad accompagnare il messaggio, poi cancellato dall’autore, un’immagine del celebre cantante siciliano. Un post che ha acceso un campanello d’allarme sulla possibilità che Battiato possa essere affetto dal morbo di Alzheimer, ma ribadiamo che si tratta di semplici ipotesi.

Franco Battiato malato? Il post di Roberto Ferri

Commuovono, ma allo stesso tempo destano grande preoccupazione le parole, poi rimosse, da Roberto Ferri su Facebook. Una foto di Franco Battiato accompagna il post: ‘Ode all’amico che fu e che non mi riconosce più’.

‘Ti ho visto rincorrere le parole e fuggire stranamente dalle note tutte volavano insieme ma sole a differenti e specifiche quote. Mentre la tua mente non si sa dove fosse lungo antichi lidi o prati scoscesi e di quando bambino davi qualche colpo di tosse davanti al camino dai ceppi accesi. Ed hai viaggiato tra correnti gravitazionali rincorrendo il senso dell’essenza rifiutando la carne degli altri animali perché dicevi che potevi vivere senza’, è così che inizia l’ode di Roberto Ferri a Franco Battiato.

Dopo la pubblicazione del post i fan dell’autore de ‘La Cura’ si sono allarmati. Nel novembre 2017, Franco Battiato ha dovuto annullare una serie di concerti. In quell’occasione, il cantautore aveva avuto un incidente domestico, era caduto nella sua casa a Milo (Catania) e si era fratturato femore e bacino.

Da allora non si sono avute più notizie del cantante, poi ieri Roberto Ferri ha in un certo senso rotto il silenzio. ‘Ci hai fatto ballare e pensare ed anche ridere e giocare condannando i malvagi ed il male e questa Povera Patria che non vuol morire Ti sei preso Cura di noi e noi te lo dobbiamo ed è per questo che un messaggio ti mandiamo. Ripetendoti la frase che ci insegnasti ahimè… rimani tranquillo caro che noi avremo Cura di te …’, conclude Roberto Ferri.

Finché non sarà Franco Battiato o il suo enturage a rendere noto il suo stato di salute, i rumors che circolano resteranno semplici e pure ipotesi.