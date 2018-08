La nuova conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, è dimagrita parecchio, o almeno così sembra guardando le sue ultime immagini sui social, e così a riportarla sulla ‘retta via’ ci ha pensato la storica padrona di casa del programma culinario della Rai, Antonella Clerici, che l’ha invitata a metter su qualche chilo in vista dell’inizio della trasmissione, previsto a settembre. Questo perché la presentatrice di un cooking show, dove si cucinano e si mostrano pietanze prelibate, non può certo apparire ‘pelle e ossa’…

‘Ho detto a Elisa Isoardi che la trovo dimagrita e che dovrebbe mangiare un po’ di più’, ha confermato Antonella Clerici a TV Sorrisi & Canzoni, ‘Perché a La Prova del Cuoco la vogliono più in carne. Ma gliel’ho fatto notare da ‘mamma’, sono grande ormai e posso permettermelo. C’è chi, invecchiando, nei confronti delle colleghe più giovani peggiora. Io invece sono migliorata, come carattere e tutto. E riconosco che anch’io alla sua età ero affamata di fare bene il mio lavoro’.

Sembra infatti che Elisa Isoardi sia dimagrita per l’eccessivo stress dovuto alla preparazione del nuovo programma (sostituire dopo tanti anni un ‘monumento’ come la Clerici non è facile, si rischiano ogni giorno pesanti paragoni), ma c’è chi sospetta che la conduttrice piemontese stia risentendo anche della tensione di essere la fidanzata di Matteo Salvini, con tutto ciò che ne consegue in termini di esposizione mediatica, tra critiche, polemiche e quant’altro.

Del resto basta andare sui suoi profili social per constatare che la maggior parte dei commenti riguardano l’operato di Salvini, come se la lotta senza quartiere alle navi delle ONG fosse colpa (o merito, a seconda dei punti di vista) di Elisa Isoardi…

Tutto questo mentre Antonella Clerici sta ultimando il trasferimento da Roma a Milano per preparare al meglio la nuova stagione televisiva, che la vedrà al timone del remake di Portobello, e soprattutto per avvicinarsi al compagno Vittorio Garrone, che vive e lavora da quelle parti: ‘Per me è un ritorno a casa, a Milano ero tornata anche per condurre il gala di Expo, nel 2015, e l’avevo trovata trasformata con tutta quella zona nuova, bellissima, intorno a piazza Gae Aulenti. La trovo una città moderna, mi piace. Ma a Roma sarò eternamente grata non solo perché è la città eterna, ma anche perché la mia carriera ha preso il volo lì e ci è nata mia figlia. Sarà sempre nel mio cuore’.