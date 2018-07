Laura Chiatti contro Sandro Mayer: ‘Ecco la mia pancia piatta’

La battaglia tra Laura Chiatti e Sandro Mayer sembra non finire. Dopo la pubblicazione del servizio su DiPiù sulla presunta gravidanza dell’attrice, lei non si è proprio risparmiata nei confronti del direttore e gliene ha dette quattro. In che modo? Tramite i social naturalmente, in questo caso trattasi di Instagram.

La Chiatti ha condiviso una sua foto con la pancia piatta ben in evidenza, prova chiara del fatto che non sia incinta. La moglie di Marco Bocci ha voluto dimostrare che è stata tutta una montatura e che il suo aspetto fisico attualmente non corrisponde per niente a ciò che è stato mostrato nelle foto paparazzate, uscite di recente sulla nota rivista.

Ma non è tutto, Laura ha accompagnato la foto con un lungo post: ‘signore col parrucchino , lei continua a dire che le foto sono reali, io sorrido e mi posto…. non amo denunce, o comunicati stampa… ma amo far vedere le cose per quelle che sono. Lei mi ha chiamato divetta e sostiene che io abbia bisogno di farmi pubblicità…Questo mi fa sorridere, perché ricordi , che è lei che mi mette nel suo giornale di m…’. Arriverà una replica da parte del bersagliato Mayer? Staremo a vedere.