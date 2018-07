Fabrizio Corona, la foto del figlio Carlos con Nina Moric e mamma Gabriella: ‘Ripartiamo da qui’

Fabrizio Corona pubblica uno scatto inaspettato: il figlio Carlos abbracciato a Nina Moric e alla nonna Gabriella, madre dell’imprenditore. Di recente la modella croata aveva postato un’immagine dei festeggiamenti del suo compleanno, la sua mano stringeva quella del figlio nato dal matrimonio con Fabrizio Corona.

I rapporti tra Fabrizio Corona e la ex moglie Nina Moric sono sereni e lo dimostra lo scatto postato dall’ex re delle paparazzate sul suo account Instagram.

Fabrizio Corona pubblica una foto di Carlos con Nina Moric e la mamma Gabriella

Carlos è al centro e abbraccia la mamma Nina Moric e la nonna, Gabriella. La foto pubblicata da Fabrizio Corona rivela che i rapporti tra la modella e il suo ex sono sereni per il bene del figlio.

‘La vita ci dà, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene’, è il commento che accompagna la foto pubblicata da Fabrizio Corona.

Leggi anche: Nina Moric e il figlio Carlos insieme per il compleanno della donna: ‘Il regalo più bello’

Tra l’imprenditore e la modella croata torna il sereno. I due ex coniugi si erano spesso scontrati dopo la fine del matrimonio. Durante la detenzione di Fabrizio Corona, a Nina Moric è stata tolta la custodia di Carlos poi affidato alla mamma dell’ex re delle paparazzate, la signora Gabriella.

Tra i tantissimi commenti allo scatto, anche quello di Nina Moric che scrive: ‘Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto’. Molti gli utenti che si sono complimentati con Corona per aver migliorato i rapporti con la sua ex per il bene del figlio Carlos.

Nina Moric aveva spesso manifestato la sua sofferenza per quanto accaduto. ‘Non smetterò mai di combattere per mio figlio perché sono sua madre e lo amo più della mia vita, voglio solo che torni a casa sua. Questo massacro deve finire, c’è un ragazzino che soffre per colpa di un sistema che ha fatto i calcoli sbagliati’, aveva denunciato la modella sul settimanale ‘Chi’.

Qualcosa però è cambiata e lo si era intuito dalla foto postata sui social da Nina Moric. In occasione del suo compleanno, infatti, la Moric ha trascorso del tempo con il figlio Carlos.