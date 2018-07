Emma Marrone, la cantante duetta con un tassista: il video diventa virale

Un tassista si è trovato davanti una cliente davvero speciale, Emma Marrone e non si è lasciato sfuggire l’occasione di duettare con la cantante e di documentare il tutto con un video che è poi stato rilanciato dall’ex concorrente di ‘Amici’. Il simpaticissimo filmato postato da ‘Il Duca 40′, questa l’identità virtuale del tassista, è diventato virale. In realtà il Duca si esibisce spesso in performance improvvisate con i suoi clienti e posta sempre i filmati sulle sue pagine social, ciò lo ha reso una celebrità del web.

Emma Marrone duetta con il tassista romano, Emanuele il Duca, il quale è solito postare sul suo account Instagram piccole esibizioni con tantissimi clienti, qualcuno anche piuttosto speciale. Oltre alla cantante salentina, il Duca ha anche pubblicato un duetto con Stefano Bollani. Ospite in passato de ‘I Fatti Vostri’, il Duca si è anche esibito insieme al maestro Morselli, il tassista canterino ha tantissimi follower sui social e molti lo hanno già soprannominato, ‘l’autista più figo di Roma’.

Emma Marrone duetta con il tassista

Il Duca è conosciuto come il ‘Tassista cantante’ non solo ospitate in tv, i duetti con i suoi clienti lo hanno reso celebre e oggi Emanuele può aggiungere alla sua ricca collezione di esibizioni anche quella con Emma Marrone.

‘Posso metterlo su internet?’, è la domanda classica con cui il Duca dà il via al suo speciale karaoke in macchina. Questa volta è toccato ad Emma Marrone che non si è certo tirata indietro e ha duettato con il ‘tassista più figo di Roma’.

La cantante salentina e il Duca hanno improvvisato un’esibizione di ‘Estate’ di Bruno Martino, brano degli anni Sessanta. ‘Ragazzi Emma Marrone che mi canta in macchina non ha prezzo e come MasterCard’, ha scritto Emanuele il Duca sul suo profilo Instagram. Il video, sulla pagina di Emma Marrone ha avuto più di cinquecento mila visualizzazioni.

L’ex concorrente di ‘Amici’ aveva anche annunciato l’uscita di questo speciale filmato con un altro video postato dal tassista romano.

Emma avrà riconosciuto all’istante il tassista canterino, ma non si è certo tirata indietro così come in passato non lo ha fatto Stefano Bollani. Il compositore ha duettato con Il Duca in ‘Tre settimane da raccontare’, canzone degli anni Settanta di Fred Buongusto.