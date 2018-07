Belen Rodriguez insultata per la foto di Santiago con la birra

Belen Rodriguez è tra le star italiane più tormentate dal popolo del web. A far indignare gli utenti questa volta è uno scatto del figlio Santiago pubblicato dalla showgirl argentina. Nella foto, il bambino è su una barca e ha in mano una birra. La Rodriguez è stata molto criticata per l’immagine, ma non è certo la prima volta che accade.

Si abbatte una pioggia di critiche su Belen Rodriguez, ma non è certo il primo temporale del web che la showgirl argentina affronta. Anche questa volta Belen deve vedersela con gli utenti per uno scatto del figlio Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl, il bambino e tutta a famiglia Rodriguez, compresi Ignazio Moser e Andrea Iannone, sono in vacanza. Sì, a quanto pare la crisi con il motociclista è superata.

Belen criticata per la foto di Santiago con la birra in mano

Un cappello in testa per ripararsi dal sole, Santi è su una barca, si gode la vacanza con mamma Belen e nello scatto pubblicato dalla showgirl ha una birra in mano.

Amore mio grande• pic by mami A post shared by BELEN (@belenrodriguezreal) on Jul 28, 2018 at 10:29am PDT

La foto non è stata molto apprezzata, alcuni follower hanno bacchettato Belen Rodriguez. ‘Molto bello vedere un bambino con una birra in mano. Per avere visibilità sta partendo il cervello’, scrive qualcuno. ‘Birra e bambino non è un bel binomio, togliere ‘sta foto’, si legge ancora tra i commenti allo scatto.

Insomma, per molti utenti della rete vedere un bambino con una birra in mano non è un’immagine edificante per una madre. Qualcuno però interviene in difesa di Belen Rodriguez rimproverando agli utenti criticoni che si tratta solo di uno scatto e che la foto non è certo indice di cattiva educazione per cui puntare il dito contro la showgirl per la foto di Santiago con la birra in mano è indice di ‘pesantezza’.

‘Non capirò mai perché il gesto di una mamma nel fotografare il suo orgoglio e pubblicarlo porti a tante chiacchiere inutili… FAI BENISSIMO A FOTOGRAFARE IL TUO BIMBO E PUBBLICARE LE FOTO. CON L’ORGOGLIO DI FAR VEDERE A TUTTI QUANT’È BELLO E QUANTO ORGOGLIO HAI’, si legge.

Belen sarà ormai immune a questo tipo di critiche, la showgirl si gode la vacanza a Ibiza insieme ai fratelli e alla famiglia. Con il clan Rodriguez, anche Ignazio Moser e Andrea Iannone. La crisi con il motociclista è un lontano ricordo, nelle storie Instagram della showgirl il fidanzato si diverte insieme ai due cognati su una moto d’acqua. Tutto è bene quel che finisce bene. Cheers!