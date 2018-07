Fabrizio Corona insieme a un’altra

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati per davvero? Pare proprio di sì, infatti è di qualche ora fa la segnalazione ricevuta su Instagram dalla giovane cantante. La ragazza, in vacanza a Formentera con la sorella gemella Giulia, si è vista recapitare alcune foto dell’ormai ex fidanzato in compagnia di un’altra donna.

Lo scatto era accompagnato da un messaggio: ‘Il tuo caro Fabrizio è stato tutta la serata accanto a lei, e non voleva far salire nessun’altra ragazza se non quella lì…Stavano molto vicini e si toccavano’. Un fulmine a ciel sereno per Silvia, che non ha perso affatto tempo e ha voluto pubblicare questa segnalazione con la scritta: ‘Un ottimo risveglio…Buongiorno mondo #sirimpiazzainfretta #vivalamore @fabriziocoronareal’.

Non si sa effettivamente cosa sia successo davvero tra l’ex paparazzo e questa donna che ha trascorso la serata con lui in un club, non sono arrivate notizie ufficiali né risposte sui social. Certo è che l’hashtag ‘si rimpiazza in fretta’ lascia immaginare che tra i due sia già finita da un po’, ma magari la cantante de Le Donatella sperava in un riavvicinamento e l’accaduto ha spezzato i suoi desideri.

Corona avrà davvero dimenticato Silvia tra le braccia della mora sconosciuta o era soltanto un’amica?