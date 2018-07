Venerdì 14 settembre prenderà il via Tale e Quale Show 2018 e il cast completo della trasmissione dovrebbe essere già stato scelto, anche se non ancora ufficializzato. Per l’ottava edizione del suo talent show per Vip, Carlo Conti ha puntato su una giuria nuova per 2/3 (accanto alla confermatissima Loretta Goggi ci saranno le novità Giorgio Panariello, antico sodale del presentatore, e Vincenzo Salemme) e su un gruppo di concorrenti a prima vista meno accattivante degli altri anni ma che potrebbe riservare gradite sorprese.

La lista dei probabili concorrenti di Tale e Quale Show 2018 è stata anticipata da Blogo, mentre per la conferma ufficiale bisognerà probabilmente attendere i primi giorni di agosto, quando saranno firmati tutti i contratti. Chi c’è dunque nel cast di Tale e Quale Show 8? La parte del leone, anzi delle ‘leonesse’, a livello di attesa e curiosità spetta secondo noi ad Antonella Elia e Vladimir Luxuria, due nomi in grado di catalizzare, per diversi motivi e non sempre lusinghieri, l’interesse del pubblico.

Sia Antonella Elia (L’Isola dei Famosi, due volte, e Pechino Express) che Vlady (di nuovo L’Isola, dove peraltro ha vinto) si sono più volte messe in gioco in TV, ma non sono le uniche del cast di Tale e Quale Show. Ci sarà infatti anche il cantante romano Massimo Di Cataldo, noto soprattutto negli anni ’90 e riapparso recentemente in TV a ‘Ora o mai più’, e con lui un’altra concorrente del talent di Amadeus, Alessandra Drusian dei Jalisse, per una volta senza l’inseparabile marito Fabio Ricci. Qualcuno forse ricorderà che la Drusian nel 2014 aveva invano tentato la fortuna a The Voice of Italy, venendo immediatamente scartata.

A Tale e Quale Show 2018, nel cast scelto da Carlo Conti, è attesa anche una buona quota di concorrenti provenienti dal mondo Mediaset: è il caso per esempio della showgirl Guendalina Tavassi e dell’attore e modello Mario Ermito, fuoriusciti entrambi dal Grande Fratello (la Tavassi ha poi fatto anche L’Isola dei Famosi), della ‘iena’ Andrea Agresti, dell’imitatore Antonio Mezzancella da Tu Sì Que Vales (ma già visto fuori gara a Tale e Quale Show 6) e della cantante Roberta Bonanno, seconda classificata ad Amici nel 2008 dietro Marco Carta. A questi andrebbe aggiunto anche il popolare attore e comico Giovanni Vernia, che deve la sua fama soprattutto a Zelig, storico format di Cologno Monzese.

Finita qui? Non ancora: i concorrenti sono 12 e per completare la quadra del nuovo Tale e Quale Show dobbiamo citare pure Raimondo Todaro, ballerino catanese che ha partecipato a tutte le edizioni di Ballando con le Stelle tranne la prima (mentre nell’ultima, ricorderete, ha fatto coppia con Giovanni Ciacci scatenando le inevitabili ancorché pretestuose polemiche), e infine l’altra ballerina Matilde Brandi, ex di tanti programma TV, da Buona Domenica a Domenica In.

Il cast è formato, ora bisogna solo attendere che arrivi il 14 settembre per assistere alla prima puntata di Tale e Quale Show 2018 con Carlo Conti, L’ottava edizione proseguirà fino al 2 novembre, prima di lasciare spazio alle tre puntate del ‘torneo’ dal 9 al 23 novembre.