Michael Bublé papà per la terza volta, è nata Vida: ‘Hai portato luce e speranza’

È nata Vida, Michael Bublé e la moglie Luisana Lopilato sono per la terza volta genitori. A dare l’annuncio della nascita della piccola è l’attrice e modella sul suo profilo Insagram. Vida è nata lo scorso 26 luglio ed è la prima bambina dei coniugi Bublé già genitori di Noah (5 anni) ed Elias (2 anni).

La famiglia del cantante ha dovuto affrontare un periodo difficilissimo, nel 2016 al primogenito della coppia è stato diagnosticato un cancro al fegato. Nel marzo 2017 papà Michael ha poi annunciato la guarigione del bambino. Oggi i Bublé festeggiano l’arrivo di Vida, la piccola di casa che ha portato una nuova felicità.

Michael Bublé papà per la terza volta

Uno scatto in bianco e nero e una manina, la moglie di Michael Bublé pubblica sul suo profilo Instagram una foto dolcissima, un dettaglio tenero della terzogenita nata lo scorso 26 luglio.

‘Come spiegare che ci esplode il cuore d’amore? Che in un un giorno non ci sono abbastanza ore per contemplarla. Ringrazio Dio per averci fatto questo dono di vita e felicità, perché guardarla negli occhi vuol dire guardare il cielo stesso. Ti amiamo fino all’infinito e oltre’, scrive Luisana Lopilato per annunciare la nascita di Vida.

Leggi anche: Michael Bublé, il figlio di 3 anni è malato di cancro

Nel post, probabilmente, la moglie del cantante fa riferimento al periodo buio vissuto dalla famiglia a causa del cancro contro cui il piccolo Noah ha dovuto combattere.

Michael Bublé aveva ufficializzato l’arrivo della piccola soltanto qualche settimana fa. ‘La mia prima bambina arriverà fra tre settimane e in realtà non l’ho mai detto prima in pubblico’, così il cantante canadese aveva annunciato il lieto evento ai microfoni dell’emittente radiofonica Today FM.

Michael Bublé ritrova serenità dopo il cancro del figlio Noah

Gli ultimi due anni della vita dei Bublé sono stati un incubo. ‘Sono stato all’inferno e ho seriamente pensato di lasciare la musica’, ha dichiarato l’artista in una recente intervista rilasciata all’Herald Sun.

Dopo la tempesta però è tornato il sereno: dopo una terapia durata 18 mesi è arrivata la notizia del miglioramento delle condizioni di Noah. A dare nuova vitalità alla famiglia anche l’annuncio della terza gravidanza di Luisana. Due eventi che hanno riportato un po’ di speranza in famiglia.

Oggi i Bublé possono gioire doppiamente e festeggiare anche l’arrivo della piccola Vida, una vera e propria luce, così come è stata definita dalla mamma.