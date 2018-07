Maurizio Costanzo: ‘Sesso a tre con Paola Barale? Vi dico la verità’

Arrivato a festeggiare gli 80 anni, Maurizio Costanzo approfitta di un’intervista a Il Giornale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, chiarendo alcuni rumors che si sono susseguiti negli anni della sua gloriosa carriera. Il giornalista, oltre a parlare del rapporto speciale che lo lega alla moglie Maria De Filippi, ha parlato anche di quella volta che dissero che Fiorello era il suo amante, o che era solito fare sesso a tre con Maria e Paola Barale.

Sesso a tre con Paola Barale: ecco tutta la verità

Maurizio Costanzo parla delle chiacchiere sul suo conto in tanti anni di carriera, ricordando soprattutto due rumors diventati vere e proprie ‘leggende metropolitane’: “Due in particolare sono memorabili – dice il giornalista, parlandone per la prima volta – Quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci”.

E parlando dei suoi 4 matrimoni, Costanzo dice: ”Molti non tollerano che io, che non sono Brad Pitt, sia stato con belle donne. A costoro suggerisco: un’ora di meno in palestra e una in più su qualche libro vi gioverebbe. Quanto a Maria, l’ho già detto: spero di andarmene con la sua mano nella mia”.