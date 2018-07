Francesca Michielin, la cantante confessa: ‘Sanremo? Mai più’

Francesca Michielin e la confessione che non ti aspetti. La cantante, ospite del ‘Giffoni Film Festival’, rivela che non vorrebbe tornare sul palco dell’Ariston. L’ex vincitrice di ‘X Factor’ ha partecipato a Sanremo nel 2012 per duettare con Chiara Civello nel brano ‘Al posto del mondo’, nel 2016 ha gareggiato con la canzone, ‘Nessun grado di separazione’ con cui si è classificata seconda.

I ragazzi del Giffoni sono rimasti ammaliati da Francesca Michielin che in occasione del festival ha tenuto una masterclass a tema ambiente. La cantante ha risposto a tutte le domande dei giovanissimi partecipanti all’evento, anche a quelle più scomode sulla kermesse sanremese.

Francesca Michielin e il ‘no’ a Sanremo

‘Non vorrei rifare Sanremo, ho dato e ricevuto tanto dal festival ed è difficile ripetersi e migliorare quell’esperienza’, così Francesca Michielin confessa di non voler cavalcare nuovamente il palco dell’Ariston.

Una confessione lapidaria, quella dell’ex concorrente di ‘X Factor’ che ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica giovanissima, a 16 anni. Nel 2012, infatti, la Michielin ha trionfato nella quinta edizione del talent show nella squadra Donne 16-24 capitanata da Simona Ventura, con singolo, ‘Distratto’, scritto da Elisa e da Roberto Casalino.

Francesca Michielin dunque non vorrebbe ripetere l’esperienza sanremese, ma rifarebbe volentieri l’Eurovision, la cantante infatti ha rappresentato l’Italia nel 2016 durante il concorso canoro. Gli Stadio, vincitori della kermesse sanremese del 2016, rinunciarono alla partecipazione all’Eurovision e così furono sostituiti dalla seconda classificata, la Michielin.

La cantante si è classificata sedicesima. Dunque, Sanremo ‘no’, ma sì all’Eurovision. A prendere parte alla manifestazione canora però sono proprio i vincitori della kermesse musicale italiana.

Sui progetti futuri, la Michielin non ha svelato molto. ‘Aspettatevi molte sorprese, da qui alla fine dell’anno: sono al lavoro su diversi progetti, ma al momento non posso ancora dirvi nulla’, ha rivelato.

La cantante però ha voglia di riprendersi quell’adolescenza di cui in parte è stata privata per i molteplici impegni musicali. ‘Con il mio prossimo disco mi riapproprierò della spensieratezza e della gioia dei miei sedici anni, ma con la maturità e l’esperienza dei miei quasi ventiquattro’, ha dichiarato.

Francesca Michielin commenta le novità del Festival di Sanremo

Recentemente Claudio Baglioni ha annunciato una vera e propria rivoluzione. Il direttore artistico di Sanremo 2019 ha optato per un nuovissimo regolamento che elimina la categoria delle nuove proposte. I giovanissimi competeranno direttamente con i Big. A dicembre, infatti, si svolgerà una gara tra le nuove proposte e i due vincitori saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio per prendere parte alla kermesse e confrontarsi con i grandi della musica italiana.

Parlando di questo grande cambiamento, Francesca Michielin ha ammesso: ‘Non potrei mai fare il lavoro di Baglioni, non l’invidio per nulla. Sarebbe bello dire che la musica è sempre al primo posto, ma il Festival è complicatissimo! Ricordo però i Sanremo in cui sono esplosi Gazzè, Bluvertigo e molti artisti emergenti che poi si sono affermati nella musica italiana’.