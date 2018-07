Fabrizio Del Noce presidente della Rai? Striscia la Notizia si oppone

Tra i papabili candidati alla presidenza della Rai spicca il nome di Fabrizio Del Noce, vecchia conoscenza di Viale Mazzini. Prima giornalista, poi dirigente aziendale nell’era berlusconiana, Fabrizio Del Noce – che attualmente risiede in Portogallo – sarebbe pronto a tornare in Italia per ricoprire questa carica, ma Striscia la Notizia si oppone e denuncia: ‘Non ha mai versato gli 84 mila euro che avrebbe dovuto dare a Valerio Staffelli per avergli fratturato il naso’.

Il Tg satirico, in un comunicato, fa sapere che l’ipotesi di Fabrizio Del Noce alla presidenza della Rai li ha colpiti particolarmente. Striscia La Notizia non dimentica. Durante un servizio del 2003, Fabrizio Del Noce diede una ‘microfonata’ a Valerio Staffelli. A distanza di 14 anni da quell’episodio, nel 2017, Del Noce è stato condannato a un risarcimento di 84 mila euro, soldi che a detta del Tg satirico, non sono mai arrivati.

Il ‘no’ di Striscia la Notizia all’ipotesi di Fabrizio Del Noce come presidente Rai

Manca poco alla nomina dei vertici Rai, tra i candidati alla possibile presidenza è stato fatto anche il nome di Fabrizio Del Noce.

‘Nessuno mi ha chiamato’, ha ammesso l’ex direttore di Rai 1 in un’intervista al Corriere della Sera. Del Noce però si è detto totalmente disponibile all’eventualità di ricoprire il ruolo. ‘Sinceramente, e senza inutili false modestie, penso di avere le carte in regola. Ho un curriculum di tutto rispetto, ho lavorato in azienda per 41 anni, la conosco benissimo, la amo molto, sono per natura un moderato e non agiterei le acque per il gusto di farlo. Per me, perché non dirlo, sarebbe una bella conclusione di una carriera quarantennale’, ha spiegato il giornalista.

Leggi anche: Del Noce – Staffelli: l’ex direttore di Rai 1 deve risarcire l’inviato di Striscia

Striscia la Notizia non vede di buon occhio l’idea che Del Noce possa ricoprire il ruolo di Presidente Rai e ricorda l’episodio in cui, il 1 dicembre del 2003, l’ex direttore di Rai 1 lanciò in faccia a Valerio Staffelli un microfono.

All’epoca, l’inviato di Striscia aveva raggiunto Del Noce per consegnargli un tapiro d’oro e per chiedere il suo parere in merito a un’intervista rilasciata da Paolo Bonolis a L’Espresso in cui il conduttore romano, che a quel tempo era in Rai, aveva parlato di ‘clima da regime della tv di stato’.

Del Noce, che si trovava in compagnia di Bruno Vespa, non aveva gradito la presenza di Staffelli e lo aveva colpito in faccia con lo stesso microfono dell’inviato dopo averglielo sottratto.

‘In seguito a questo gesto, Del Noce è stato condannato, il 29 maggio 2017, a pagare 84 mila euro, cifra che però non ha mai versato’, denuncia in un comunicato stampa il Tg satirico.