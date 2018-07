Da tempo assente nei cast dei programmi televisivi, Elena Santarelli torna in TV da settembre in ‘Italia sì’, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai 1 che sarà condotto da Marco Liorni. La bionda showgirl farà parte, insieme a Rita Dalla Chiesa e allo scrittore britannico John Peter Sloan (volto già noto al pubblico italiano), di una cosiddetta ‘commissione di medici del racconto’ che avrà il compito di analizzare le vicende raccontate dagli ospiti della trasmissione, dispensando consigli e alimentando il dibattito in studio.

Elena Santarelli torna in TV proprio mentre nella vita privata sta attraversando un momento molto difficile che tutti sperano si risolva al più presto e nel migliore dei modi. Nata a Latina il 18 agosto 1981 e diventata famosa, dopo gli inizi come modella, partecipando a L’Eredità con Amadeus e poi a L’Isola dei Famosi 2005, la Santarelli sembrava avviata a un brillante percorso nel mondo dello spettacolo ma in realtà la sua carriera non è mai veramente decollata, anche per la scelta di dedicarsi con particolare attenzione alla sua famiglia, formata dal compagno e poi marito Bernardo Corradi, ex calciatore, e dai figli Giacomo di 9 anni e Greta Lucia di 2.

Il ritorno in TV nel cast fisso di ‘Italia sì’ rappresenta dunque per Elena Santarelli una bella sfida professionale, anche se in questo momento della sua vita l’obiettivo principale resta quello della guarigione del figlioletto Giacomo, che, chissà, speriamo possa presto annunciarla proprio durante la sua nuova trasmissione. Sarebbe fantastico!

‘Italia sì’ con Marco Liorni andrà in onda dal 15 settembre 2018 alle 16:45 su Rai 1, in competizione con Verissimo di Silvia Toffanin (tra l’altro grande amica della Santarelli). Una sfida per nulla facile ma che l’ex conduttore de La Vita in Diretta ha deciso di affrontare con grande impegno, una volta risolte le tensioni con la Rai: ‘In questi anni si è creato un rapporto bello con il pubblico di Rai 1, ed è stata una forte spinta a restare’, ha spiegato Liorni su Facebook, ‘Proporremo nella fascia (difficilissima) del sabato pomeriggio un programma sperimentale e ringrazio l’azienda per aver sposato l’idea e promesse le risorse necessarie. Cercheremo i ‘cuori pulsanti’ dell’Italia mettendo al centro vicende, problemi, soluzioni, desideri, sogni, energie: potremmo definirlo un ‘tales show’.

Che con il supporto di Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa e John Peter Sloan potrebbe anche funzionare.