Al Bano e Romina: ‘Siamo stati truffati, mai successo in 53 anni di carriera’

Al Bano e Romina sono stati costretti ad annullare un concerto a Rimini. Il duo è stato vittima di una truffa insieme al comune della città dell'Emilia Romagna. Gli ex coniugi hanno spiegato, in un video pubblicato su Instagram, quanto accaduto. La coppia canora si è mostrata molto amareggiata e delusa per l'episodio

da Chiara Podano, il