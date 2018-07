Le Donatella, lutto per Silvia e Giulia Provvedi: è morta la nonna

Silvia e Giulia Provvedi, del duo Le Donatella piangono la morte della cara nonna scomparsa da poco. Le due ragazze hanno pubblicato uno scatto per ricordare la nonna e sono state inondate da messaggi di cordoglio e di affetto da tantissimi fan sui social network. Anche nelle storie di Instagram le due artiste hanno pubblicato una foto di Silvia insieme alla nonna.

Lutto per le Donatella, le cantanti ex concorrenti di ‘X Factor’ hanno perso la nonna e l’hanno voluta ricordare con uno scatto pubblicato sul loro account Instagram, una foto dolcissima che le ritrae sorridenti.

Le Donetella, morta la nonna di Silvia e Giulia Provvedi

‘Sarai per sempre dentro al nostro cuore, ciao nonnina sei stata per noi l’esempio dell’amore ‘, così Silvia e Giulia Provvedi salutano la loro nonna scomparsa di recente.

Una foto in bianco e nero con ben tre sorrisi, uno scatto spensierato e allegro per ricordare i bei momenti vissuti in compagnia dell’adorata nonna. Uno scatto che emoziona, di un abbraccio ricco di affetto e amore. Le due nipoti circondano la nonna: Silvia le dà un bacio sulla guancia, mentre Giulia si gode una carezza e sorride guardando in camera. ‘Una foto tenerissima’, scrive un fan commentando lo scatto pubblicato dalle due sorelle.

In una storia pubblicata su Instagram Silvia è seduta vicino alla nonna stesa su un letto di ospedale. Le due ragazze erano sicuramente molto legate alla nonna. Durante la loro partecipazione al talent ‘Dance Dance Dance’ in cui si sono classificate seconde, hanno anche pubblicato un video della cara nonna che invitava il pubblico a sostenere e a votare il duo.

Spesso sulla loro pagina Instagram, le due cantanti condividevano video e foto insieme alla nonna scomparsa di recente. Tantissimi i messaggi dei fan che seguono quotidianamente la pagina delle due ragazze. I follower fanno sentire tutto il loro affetto al magnifico duo che partecipò a ‘X Factor’ nella squadra di Mara Maionchi. ‘Mi dispiace tanto, ho visto qualche video in cui si sentiva l’amore che provava per voi. Condoglianze, scrive qualcuno. ‘L’amore non finisce mai anche se è difficile rinunciare a quello in carne ed ossa fatto di profumi, abbracci, sorrisi, racconti… una cosa che mancherà molto a voi come è successo a me è la sua voce’, si legge ancora.