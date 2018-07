Laura Pausini furiosa: ‘Ve ne dovete fare una ragione anche se vi faccio schifo’

Laura Pausini non ha gradito cosa si è scritto su di lei nei giorni scorsi. La cantante, durante la sua esibizione al Circo Massimo ha cambiato le parole di una sua canzone in: ‘Beyoncé mi fa una p***a però lei ha il ventilatore’ facendo riferimento all’uso dei ventilatori della pop star nell’ultimo OTR 2018 tour.

Il video è diventato virale e la modifica al testo è stata descritta come una frecciatina alla collega d’oltreoceano, il tutto è stato ricollegato a una dichiarazione della Pausini sulla moglie di Jay-Z. ‘Cos’altro potrei volere? Prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l’età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco. L’hanno già negato a Beyoncé? Meglio, prima gli italiani. Però solo nella musica, sia chiaro’, ha affermato la Pausini. Dopo il video e la dichiarazione sul ‘Colosseo’ si è innescata una polemica che la Pausini non ha gradito affatto perché ha oscurato tutto il suo lavoro.

Laura Pausini furiosa per la polemica su Beyoncé

‘Al Circo Massimo ho fatto un balletto (malissimo) e mi sono presa in giro paragonandomi apposta a Beyoncé e dicendo una frase ironica che significava esattamente l’opposto: io sono una pippa a ballare perché anche se ci provo non sarò mai come lei! Lo hanno capito tutti i presenti. E abbiamo tutti sorriso. Ma lo avete riportato al contrario. Facendomi passare come una che offende una star come lei!’, così Laura Pausini si sfoga sul suo account Facebook.

La cantante spiega dunque che la sua esibizione è stata completamente travisata e che non si sarebbe mai permessa di offendere una star del calibro di Beyoncé.

‘Sono stanca di metterci cuore, anima, sonno, passione e tempo, tanto tempo, troppo tempo e poi leggere che ciò che rimane di tutto il mio impegno è una gossippata per altro interpretata da un genio che l’ha fatta uscire all’opposto. E tutti a riscriverla!’, è il duro attacco che la Pausini lancia sulla sua pagina.

‘Vi inventate ogni giorno qualcosa che per ragioni a me sconosciute oscurano le cose meravigliose che succedono a me e alla mia carriera. Ve ne dovete fare una ragione anche se vi faccio schifo’, si legge ancora.

La cantante è delusa, del suo grande successo al Circo Massimo sembra sia rimasta solo questa sterile polemica. In merito al caso ‘Colosseo’, Laura Pausini chiarisce: ‘Io non mi voglio prendere nessun Colosseo! Mi hanno chiesto dopo l’Olimpico (2016) e il Circo Massimo (l’altro ieri) cosa mi rimaneva e io ho risposto che il Colosseo sarebbe un sogno! (Come vedete già questa frase è diversa da MI PRENDO IL COLOSSEO) ! A quel punto mi è stato fatto notare che Beyoncé è stata rimbalzata al Colosseo. Ecco allora che ho risposto ridendo ‘Va che culo! così magari lo danno prima a me che per altro sono italiana e ci metto meno ad arrivarci in bicicletta’ (specificando chiaramente che non era una battuta politica)’.

Laura Pausini si scaglia contro chi l’ha fatta passare per una ‘razzista e st***a’ travisando completamente le sue parole. ‘Scrivete le cose che il pubblico merita. Se proprio dovete scrivere di me, scrivete La verità’, conclude.