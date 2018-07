Carolyn Smith in ospedale per un intervento: ‘Sto bene, non mollo’

Carolyn Smith lo aveva annunciato tempo fa, il giudice di ‘Ballando con le stelle’ avrebbe dovuto sottoporsi a un nuovo intervento, ma nella giornata di ieri qualcosa non è andata per il verso giusto. La coreografa, che su Instagram, aggiorna costantemente i suoi fan sull’intruso (è così che definisce il tumore), ha postato alcuni scatti dal letto di un ospedale e poi un video in cui ha spiegato cosa è andato storto: un macchinario si è rotto. L’operazione è stata rimandata, ma si è svolta in mattinata ed è andata bene e anche in questo caso la Smith ha postato le foto per rassicurare i fan.

Sul suo account Instagram, nella giornata di ieri Carolyn Smith ha offerto un resoconto dettagliato di un mercoledì che ha definito ‘sfigato’, la coreografa avrebbe dovuto sottoporsi a un’intervento, ma l’operazione è stata rimandata. ‘Il tumore al seno è molto stabile e devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché va via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo’, aveva annunciato qualche settimana fa su Instagram. La Smith si è sottoposta all’operazione in mattinata.

Carolyn Smith operata: ‘Sto bene’

‘Buongiorno a tutti! L’intervento è andato bene. Oggi ho il viso in stile Heidi e tanta stanchezza!’, così Carolyn Smith assicura i suoi fan sull’intervento che avrebbe dovuto svolgersi mercoledì ma che è stato rimandato.

L’operazione è stata fatta questa mattina e tutto è andato per il meglio. Sguardo visibilmente provato, ma sempre con il sorriso, Carolyn Smith pubblica un video poco dopo l’intervento. ‘Un po’ di stanchezza, ma son qua’, così la coreografa tranquillizza e saluta i fan.

Carolyn Smith ha sempre offerto un resoconto dettagliato sull’intruso e anche in questo caso non si tira indietro. La coreografa pubblica un post in cui mostra tutti i segni dell’intervento sul suo volto. ‘Sorrido e non mollo’, è la didascalia che accompagna l’immagine del post operatorio.

Tantissimi i messaggi di sostegno e supporto da parte dei fan che si dimostrano sempre super affettuosi con il giudice di ‘Ballando con le stelle’.

Carolyn Smith in ospedale per un intervento

Nella giornata di ieri, Carolyn Smith era pronta per una nuova battaglia, il giudice di ‘Ballando con le stelle’ aveva dichiarato qualche settimana fa di doversi sottoporre a un nuovo intervento per combattere il tumore al seno che l’ha colpita tre anni fa.

‘Waiting for surgery’, aveva scritto ieri mattina Carolyn Smith postando alcuni scatti da un letto di ospedale nella Capitale.

Poche ore dopo però, il giudice di ‘Ballando con le stelle’ ha pubblicato un altro post con due foto e un video. Nei due scatti, Carolyn (nella stessa posizione) indossa prima il camice e la cuffia e poi i jeans. La coreografa si è dovuta cambiare e ha dovuto lasciare l’ospedale perché il suo intervento è stato rimandato.

‘OH MY GOD… contro tempo! Appena cambiato per l’intervento e arrivato il Prof… rotto la macchina. Tutto spostato a domani mattina. Adesso vado a magnà!!!’, aveva scritto nel secondo post.

Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ ha anche postato un video per spiegare cosa è successo. ‘Che giornata sfigata, mi sono appena cambiata e ho indossato i jeans, avevo messo il camice, ma poi è arrivato il prof e dovrò fare l’intervento domani mattina perché la macchina è rotta’, aveva raccontato la Smith.

L’intervento, come annunciato, si è svolto in mattinata e tutto è andato come avrebbe dovuto. Ancora una volta, la coreografa ha dato dimostrazione di andare avanti con il sorriso e con la positività che la contraddistingue.