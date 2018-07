Al Bano non lascerà la musica: questo è quello che il cantante ha comunicato, lasciandosi andare anche a qualche dichiarazione inaspettata su Romina Power. L’ugola di Cellino San Marco, dunque, non si ritirerà dalle scene il 31 dicembre 2018, ma continuerà ad incantare il pubblico con la sua voce intensa.

‘Correggo il tiro. La musica è così totalizzante nella mia vita che non posso onestamente dire: lascio e me ne vado’ – ha detto Al Bano in una intervista al settimanale Oggi, ammettendo di non essere in grado di abbandonare definitivamente le scene alla fine dell’anno. Dopo i problemi di salute, il cantante aveva deciso di rallentare i ritmi di lavoro e di dedicarsi alla produzione del vino, mettendo così fine ad una carriera artistica che dura da più di cinquant’anni. Ad oggi, però, sembra che Al Bano abbia cambiato completamente idea.

Al Bano, nessun tour con Gianni Morandi e Massimo Ranieri

‘Ho avuto alcuni problemi di salute che mi hanno fatto capire che devo rivedere tutto il mio andamento interno e ristabilizzarlo come dico io per sentirmi Al Bano al 100 per cento’ – ha spiegato il cantante che, al momento, si sente solo ‘all’80 per cento’.

‘Devo recuperare altri ritmi, ma non abbandonerò mai la musica’ – ha continuato, ribadendo di non voler dire per sempre addio alla scene.

Intanto, però, il progetto di un tour con Gianni Morandi e Massimo Ranieri pare essere definitivamente svanito.

‘Morandi con molta onestà, dal momento che è una persona sincera, mi ha detto: ‘Al Bano, tu e Ranieri mi schiaccereste con quelle vostre voci così potenti! Che cosa ci farei io su quel palco?’ – ha raccontato Carrisi.

Al Bano: ‘Romina dice che io l’avrei ripescata?’

Infine, l’intervista ad Al Bano non poteva non trattare anche il ‘tema Romina Power’, soprattutto dopo le ultime foto che hanno ritratto i due ex coniugi insieme per una cena romantica a Milano.

‘Romina dice che io l’avrei ripescata? Il ripescaggio non esiste…’ – ha spiegato – ‘Io consideravo la mia storia con Romina ormai chiusa definitivamente. Poi il destino a volte fa strani scherzi…’.

Dichiarazioni che lasciano pensare che Al Bano e Romina abbiano ritrovato una certa serenità di coppia, almeno dal punto di vista artistico: ‘Sa che c’è? Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi’.

‘Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli’ – ha continuato – ‘Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose’.

