Tina Cipollari: ‘Mio figlio sul trono? Non ci vedrei nulla di male’

Tina Cipollari è mamma di tre ragazzi, dal matrimonio con Chicco Nalli sono nati: Francesco, Mattias e Gianluca. Come ogni madre, l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ nutre dei desideri e delle speranze per i suoi figli, ma vorrebbe che i suoi ragazzi scegliessero liberamente. Se un giorno uno dei tre dovesse dirle di voler prendere parte al dating show di Maria De Filippi, lei non si opporrebbe.

Intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, Tina Cipollari parla del suo rapporto con l’ex marito Chicco Nalli, ma anche del suo ruolo di madre. Recentemente la vamp e l’hair stylist sono stati visti insieme e si è pensato ad un ritorno di fiamma, addirittura la Cipollari è stata fotografata con un pancino sospetto, ma l’opinionista rivela che con l’ex marito i rapporti sono ottimi soprattutto per il bene dei figli.

Tina Cipollari e la possibilità di avere un figlio tronista

Prima corteggiatrice, poi tronista e in fine opinionista, Tina Cipollari le ha sperimentate tutte nel programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’. Uno show che conosce alla perfezione e di cui, a parte qualche anno di assenza, è protagonista dal 2000. Proprio perché ne conosce ogni sfaccettatura, Tina Cipollari non vedrebbe nulla di male nella possibilità che uno dei suoi figli decidesse un giorno di salire sul trono e farsi corteggiare, anche se ammette di desiderare un’altra strada per i suoi ragazzi.

‘Non ci vedrei nulla di male. Possono fare tutto ciò che vogliono a patto che non sia nocivo per la loro vita. Penso che possa essere un’esperienza divertente per loro, ma vorrei che nella vita facessero altro. Poi onestamente non penso che possa accadere, non sono attratti dal mondo televisivo. Francesco ha fatto alcune sfilate di moda bimbo e per ora è un gioco’, dichiara.

Libertà assoluta di scegliere, Tina si dimostra così una mamma molto aperta, ma racconta anche di essere molto apprensiva e severa con i suoi tre ragazzi.

‘Sono una mamma molto presente ed anche apprensiva. Lo ero sicuramente di più quando i miei figli erano più piccoli. Poi, man mano, mi sono tranquillizzata’, ammette.

Come ogni madre, quando è lontana dai suoi figli, Tina sente che le manca qualcosa. ‘Quando non sono con me però mi rimane addosso quella sensazione d’insicurezza, temo che possa accadere qualcosa mentre non ci sono, anche quando ho la certezza di averli lasciati in mani sicure. È più forte di me, quando sono lontana da loro li chiamo spesso per sapere come stanno’, rivela.

Tina Cipollari e il rapporto con Chicco Nalli

Separati da qualche mese, Tina e Chicco hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene dei figli. L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha sempre avuto parole affettuose per il suo ex e di grande rispetto, soprattutto come papà dei suoi tre ragazzi.

‘Lui è un bravissimo padre ed entrambi ci teniamo moltissimo al nostro ruolo di genitori. Il mio ruolo è sempre stato quello del ‘vigile’. Il papà non aveva molto polso nei loro confronti, quando erano più piccoli, perciò a volte sono stata molto severa. Al contrario, in certe circostanze mi rendo conto di essere molto permissiva, sono affettuosa e concedo loro moltissime cose’, conclude la Cipollari.